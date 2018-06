La Policía vincula un incendio en Granda con el «terrorismo animalista»

La Policía Nacional investiga el incendio que la madrugada del domingo calcinó dos furgonetas de una empresa cárnica en el exterior del matadero, en la parroquia de Granda. Las primeras pesquisas apuntan que podría tratarse de un ataque vinculado a grupos de liberación animal, que ya en los últimos días habrían mostrado su intención de atentar contra empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos en la región.

Los agentes de la Brigada de Policía Científica analizaron los dos vehículos, devastados completamente por las llamas. Al parecer, los autores del incendio habrían utilizado sustancias acelerantes para que los daños fueran de mayor envergadura. Las pesquisas policiales continúan para tratar de identificar a los responsables.

La acción ha sido reivindicada por el Frente de Liberación Animal

«Las acciones se realizan como forma de presión y sabotaje económico, con el fin de que la actividad explotadora y opresora sobre los demás animales se acabe. En varios países se ha conseguido que cesen negocios peleteros, cárnicos, etcétera», explican a EL COMERCIO desde la plataforma que se encarga de visibilizar este tipo de reivindicaciones.

«No es solo el sufrimiento animal, porque se podría decir que si los demás animales no sufren, aunque sean la parte oprimida, su uso está justificado, ya que se mira por su bienestar no al hecho en sí de que son usados por intereses humanos, para los ganaderos, los no humanos son fuentes de ingresos, por poner un ejemplo, porque esto mismo es aplicable a todos los ámbitos en los que los no humanos son la parte oprimida», añaden. La organización forma parte de un movimiento a nivel internacional, el Frente de Liberación Animal, cuyos activistas llevan a cabo acciones de distinta índole con el objetivo de liberar animales «no catalogados como domésticos de su cautiverio y llevarlos a casas donde sean cuidados y queridos y sean vistos como uno más de la familia y dejarán de ser cosificados».

Las fuerzas de seguridad tratan de determinar si lo ocurrido en Granda tiene vinculación con los daños sufridos por vehículos de otra empresa cárnica en Siero hace una semana.