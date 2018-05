Políticos y empresarios apremian a Fomento a reactivar la autovía a El Musel Explanación para la segunda calzada de Lloreda-Veriña sin obreros el viernes pasado. / DAMIÁN ARIENZA La izquierda teme que los mismos problemas se repitan en el plan de vías y Ciudadanos reclama un mapa actualizado de tuberías y tendidos RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 21 mayo 2018, 00:55

La obra para duplicar la calzada de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña y lograr así una autovía que conecte con los futuros accesos a El Musel registra avances mínimos desde enero. La magnitud de los tendidos eléctricos, telefónicos y las tuberías de saneamiento y abastecimiento exceden lo calculado en el proyecto. El Ministerio de Fomento está actualizando tanto el diseño como la factura y los políticos y representantes empresariales le impelen a que acelere.

Todos califican de «vital» una actuación corta (3,5 kilómetros), costosa (se adjudicó en 33 millones) y de múltiples beneficios. Se espera que desatasque una zona de frecuente congestión, facilite el tráfico al puerto, y mejore la calidad del aire de La Calzada. Para ello queda mucho trabajo por delante, toda vez que la fecha inicial de inauguración se situó en la primavera del 2021. Solo un rápido trabajo entre los ingenieros, interventores y abogados puede evitar demoras en ese calendario, algo que el Gobierno local pide evitar.

«Los enlaces a El Musel son estratégicos para Gijón y Asturias, este tipo de situaciones lo que requieren es máxima voluntad y agilidad para resolverlas», alecciona Fernando Couto, portavoz del equipo de Gobierno y de Foro. «Lo importante es culminarla lo antes posible», respalda Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, quien entiende que la duplicación de calzada y los accesos por Jove y Aboño pertenecen a «ese conjunto de obras que, como el plan de vías y el metrotrén a Cabueñes, van a cambiar la fisonomía de la ciudad». El representante de los empresarios aprecia «voluntad política y presupuestaria» para materializar los proyectos por lo que ahora «lo que corresponde es que las instituciones afectadas lo arreglen afectando lo menos posible a los plazos».

La izquierda también tiene presente ese catálogo de obras venideras y teme que en ellas se reproduzcan los mismos inconvenientes. «Cuesta creer al ministerio cuando se revisa lo hecho en Gijón y Asturias en estos años de Gobierno de Rajoy», censura José María Pérez. El portavoz del grupo municipal socialista entiende que los presupuestos anunciados para la región en los últimos ejercicios «quedaron en papel mojado con bajísimos porcentajes de obra realizada». A su juicio, «parece que los accesos a nuestro puerto, de cuyo tramo final seguimos sin noticias, siguen el mismo triste camino y prefiero no pensar que es el preludio de lo que puede suceder con otras actuaciones como el plan de vías y la prolongación a Cabueñes».

IU, contra los «miniaccesos»

«Como no podemos achacarlo todo a la mala suerte en este municipio, será necesario que el ministerio planifique adecuadamente las obras porque si no, no quiero imaginarme cuánto puede tardar el plan de vías», coincide Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede. La formación urge a Fomento a desbloquear la obra «porque aunque es un tramo corto, resulta vital para la ciudad».

«No podemos tener un superpuerto con unos miniaccesos», reivindica Aurelio Martín. El representante de IU entiende que lo sucedido es «una chapuza que demuestra cómo se adjudican los proyectos, primando siempre el precio económico». Recuerda el edil que de los accesos «llevamos décadas discutiendo; llueve sobre mojado y deben arreglarlo ya».

Igual de lacónico se muestra Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra): «Llevamos veinte años esperando por estos accesos y cuando parecía que por fin empezaban, resulta que no se preparó bien la obra». La primera orden de estudio para la actuación se firmó en 1993 y en 2005 parecía concretarse con un convenio entre el ministerio, el Principado y el consistorio. Sin embargo «cuando no es un problema ambiental, falta presupuesto, o el estudio se queda desfasado», afea De la Roza.

En el PP piden hacer distinciones. Lo sucedido es «un inconveniente propio de cualquier obra, que puede suponer cierto retraso, pero son cosas normales». Su portavoz, Pablo González, anima a «confiar en los servicios técnicos del ministerio, que dan motivo para ello».

Admitiendo que es relativamente frecuente tropezar con tuberías y tendidos imprevistos, en Ciudadanos piden buscar soluciones. «Es grave que no tengamos en mapas todos los servicios de telecomunicaciones y gas», advierte José Carlos Fernández Sarasola. El edil de la formación urge a «documentarlos» para evitar problemas en otras obras.