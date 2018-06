La postura de IU y PSOE sube la presión en Xixón Sí Puede sobre la moción de censura El lunes se celebrará la primera reunión a tres bandas para analizar la situación del concejo, a la que se añaden los vertidos a San Lorenzo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 16 junio 2018, 03:06

En Xixón Sí Puede sienten una «presión brutal» por parte de sectores de Izquierda Unida y del PSOE para que apoyen la iniciativa de presentar una moción de censura contra la alcaldesa, Carmen Moriyón. Y ello a pesar de que la formación morada aún se encuentra en pleno proceso de primarias para elegir a su secretario general y al Consejo Ciudadano. Incluso, asociaciones de la órbita socialista y la coalición no pierden ocasión de lanzar puyas a Xixón Sí Puede. Eso sucedió, sin ir más lejos, en la Ventolera Republicana celebrada el pasado sábado.

Desde el seno de la formación morada se indica que las presiones que están sufriendo desde hace unos días «son un poco menores que el nivel de las elecciones de 2015». También apuntan que prácticamente todos los concejales están teniendo que soportar comentarios e insinuaciones para que secunden la iniciativa que permita cambiar el gobierno local en Gijón, en manos de Foro. Y parece que las más beligerantes en este sentido son las entidades cercanas a IU, que generan «más ruido para decir que son ellos quienes intentaron la moción, que son la izquierda». Pero los máximos responsables de las tres formaciones implicadas en este proceso están ajenos a estos movimientos que se están produciendo. Se ha convocado una primera reunión para tratar la moción el próximo lunes. Será por la tarde, en horario aún por concretar y, previsiblemente, en la sede de Izquierda Unida.

El portavoz municipal de Xixón Sí Puede y candidato a la secretaría general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, indicó que «nos imaginamos que IU planteará su propuesta, porque ellos son los que anunciaron la moción de censura». En principio, la formación morada irá «a escuchar», ya que hasta el día 21 de junio no se sabrán los resultados de las primarias. Entonces ya habrá un secretario general y un Consejo Ciudadano, que serán los que tengan que actuar en consecuencia.

La posibilidad de presentar la moción de censura fue anunciada por el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien explicó que «la intención es hacer un análisis económico de la ciudad, ver las propuestas y establecer un calendario. Pero no podemos ir muy allá en el tiempo, porque el plan económico financiero del Ayuntamiento se aprobará en el pleno del 18 de julio y esta situación tiene que quedar aclarada antes de ese pleno». Martín quiere que las negociaciones, al igual que ocurrió en 2015, sean públicas, bien presencialmente en la sala o emitidas por internet, «por transparencia». Y cree que solo serían necesarias «tres o cuatro reuniones». Eso sí, sobre quién sería el candidato a la Alcaldía, indicó que «sería un error empezar por donde hay más diferencias. Primero nos tenemos que poner de acuerdo en el programa de gobierno y luego ver el alcalde».

Los socialistas gijoneses llevan tiempo abogando por un cambio de gobierno local. Su portavoz municipal, José María Pérez, asegura que no hay un orden del día para la reunión del lunes, pero que incluirá los últimos vertidos a la playa de San Lorenzo: «La situación de la playa es uno de los asuntos, pero hay otros muchos». Pérez también indica que «queremos conocer cuáles son las propuestas de IU», aunque cree imprescindible «analizar lo que está sucediendo en la ciudad. El análisis del PSOE es conocido sobre los problemas que hay y la necesidad de dar un giro a la ciudad».

Sin condiciones

Sobre el posible candidato a alcalde, José María Pérez indica que «nosotros no hablamos de quién encabeza nada, sino de cómo se resuelven los problemas. La situación de la playa es un ejemplo de la mala gestión de Foro, pero la situación económica es otro reflejo, con un plan de ajustes muy fuertes en programas muy sensible. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ocurre y creemos que hay margen para hacer cosas distintas».

Para José María Pérez la discusión se reduce a «un punto muy simple: ¿Queremos que continúe Carmen Moriyón como alcaldesa, sí o no?». Y asegura que para acordar la reunión del lunes ningún grupo presentó una condición predefinida. «Cada grupo habrá hecho sus valoraciones sobre estos tres años de oposición municipal y vamos a conocerlas», añadió el portavoz socialista.