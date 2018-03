Practica el caravaning y disfruta de la sensación de libertad

Alquiler y venta de autocaravanas, caravanas y campers PUBLIRREPORTAJE Viernes, 16 marzo 2018, 17:55

Si eres de esas personas a las que les gusta cambiar de planes en función de lo que sientes en cada momento, disfrutas viajando y escapando de la rutina diaria pero odias hacer y deshacer maletas, prefieres cocinar lo que te apetezca, donde y cuando quieras, dormir allí donde te encuentres cómodo y despertar donde muy pocos pueden hacerlo, entonces te sobran razones para apuntarte al caravaning. Un fenómeno en boga que no ha hecho más crecer y del que hablamos con Daniel Martínez, uno de los propietarios de Nómadas Life, empresa asturiana dedicada a la venta y alquiler de autocaravanas, caravanas y campers.

-En Nómadas Life sois expertos en la materia, así que, ¿cómo explicarías el concepto caravaning para los no iniciados?

Si hablamos directamente del concepto, la palabra a la que la gente hace más referencia suele ser libertad. No dependes de horarios, puedes adaptar tu destino en función a la climatología. Te acercas más a la naturaleza, pudiendo estar más tiempo allá donde te sientas cómodo, al mismo tiempo que fácilmente te mueves hacia un nuevo destino si dónde estás no te gusta. Además, tienes la ventaja de ir visitando pequeños rincones según avanzas en tu viaje y no tienes que hacer y deshacer maletas. Viajas en todo momento con la sensación de estar en tu casa, ya que dispones de tu baño, tu ducha, tu cocina, tu calefacción y un largo etcétera de comodidades que te hacen sentir como en casa.

El caravaning es un fenómeno con gran arraigo en países como Alemania, Francia e Inglaterra. En España lleva varios años creciendo lo que ayuda a que ayuntamientos y negocios mejoren sus instalaciones, ya que empieza a estar considerado como una nueva oportunidad turística.

-¿Qué vinculación tiene Nómadas Life con este fenómeno?

Nomadas Life nace precisamente para dar respuesta a los amantes del caravaning en nuestra región. Somos una empresa asturiana que se dedica a la venta y alquiler de autocaravanas, caravanas y campers. Además, también somos distribuidores de las primeras marcas de accesorios de caravaning, facilitando a los usuarios el acceso a la compra de toldos, portabicis, placas solares, baterías o cualquier otro tipo de accesorio que el usuario necesite.

-¿Qué tipo de vehículos podemos encontrar en Nómadas Life?

Tenemos en venta autocaravanas, caravanas y campers totalmente nuevos. Somos distribuidores de Weinsberg by Knaus, formando parte de uno de los principales grupos europeos en lo que a fabricación de vehículos del caravaning se refiere. Nuestros productos son de muy buena calidad, preparados para climatologías del norte de Europa y todo ello respaldado por una marca alemana con una historia de más de 50 años. Por otro lado también disponemos de vehículos de segunda mano. Nosotros nos encargamos de revisar dichos vehículos, poniéndolos a punto para su entrega y dando una garantía tras la adquisición de los mismos.

-Y qué pasa si soy un amante del caravaning, pero me falta lo esencial, la caravana….

Que nosotros tenemos la solución, y es que además de dedicarnos a la venta de vehículos, también ofrecemos la posibilidad de alquilar autocaravanas, ya sea para fines de semana, vacaciones, escapadas o simplemente por probar la experiencia... Disponemos de una flota de vehículos cuidadosamente equipados que disponen de todo lo necesario para emprender el viaje. Siempre trabajamos con vehículos nuevos y de alta calidad con el objetivo de evitar problemas inesperados que puedan incomodar a nuestros clientes. Nuestro abanico de vehículos permite disfrutar el mundo del caravaning a parejas, familias o grupos de amigos que buscan una nueva forma de pasar su tiempo libre. Además, entregamos las autocaravanas con todo lo necesario para emprender el viaje, por lo que nuestros clientes sólo tienen que preocuparse de traer sus enseres personales, el resto de preparativos los hacemos nosotros.

-Nómadas Life es una empresa joven, ¿Cuáles son sus objetivos de cara al futuro?

De cara un futuro próximo tenemos en mente muchas sorpresas y novedades que poco a poco iremos poniendo en servicio. En pocas semanas hemos mejorado tanto la entrega como la devolución de los vehículos, se ha desarrollado y puesto en servicio la entrega en domingos, se ha firmado un acuerdo de colaboración con una empresa de alquiler escocesa facilitando a nuestros clientes conocer dicho país. Al mismo tiempo alquilamos vehículos a extranjeros que ven en nuestra empresa una buena oportunidad para conocer nuestra tierra y seguimos trabajando en un largo etcétera de pequeños detalles que forman parte de nuestro día a día. Si una cosa tenemos clara es que Nómadas Life no tiene fronteras. Todas nuestras ideas nacen de nuestros clientes y de mercados como el alemán, el francés o el inglés, mucho más desarrollados que el nuestro. Nos apoyamos en empresas europeas que llevan muchos más años trabajando en este mundo, lo cual nos ayuda a saber que necesitan nuestros clientes. Por último, nos encanta lo que hacemos y nos resulta muy gratificante aprender de las experiencias de aquellos que están confiando en NÓMADAS, por lo que estamos mejorando continuamente gracias a sus comentarios y opiniones.

-Y ya para despedirnos, ¿qué destacarías de lo que han sido estos primeros meses de andadura?

Para nosotros es un placer ver la ilusión con la que nuestros clientes nos hablan tras adquirir su vehículo o saborear una experiencia NÓMADAS. De hecho nos gustaría aprovechar este espacio para dar las gracias a todos por tan buena acogida e invitaros a que paséis por nuestras instalaciones en Gijón, en el Polígono de Roces. Allí les atenderemos encantados y podrán disfrutar de ver de primera mano autocaravanas, campers y caravanas. Y para los que tengan poco tiempo en nuestra página web www.nomadaslife.es encontrarán toda la información que necesiten.