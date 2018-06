Ciudadanos y turistas, preocupados por el estado del «tesoro» de la ciudad El buen tiempo animó a ciudadanos y turistas a dar un paseo por el Muro. / JORGE PETEIRO Las escuelas de surf cancelan parte de los cursillos y trasladan el resto a otras playas, como la de La Ñora LAURA CASTRO GIJÓN. Domingo, 10 junio 2018, 03:48

La tranquilidad que se intenta transmitir desde el Ayuntamiento de Gijón ante los vertidos en la playa de San Lorenzo no está calando en los ciudadanos y, menos aún, en los turistas. Se muestran preocupados por estos «desagradables» incidentes acontecidos a pocos días del inicio oficial del verano. Aunque no son los únicos afectados, pues las escuelas de surf de la ciudad se han visto obligadas a cancelar parte de sus cursillos y a trasladar el resto a otras playas como la de La Ñora, en Villaviciosa.

Los temores de los empresarios, quienes aseguraban que los vertidos dejarían una mala imagen de la ciudad de cara al turismo, los confirmaban ayer algunos de los visitantes de la ciudad. «Es una pena, con lo bonito que luce este mar siempre. Solemos pasar muchos días aquí y nos preocupamos al saber que se habían producido vertidos fecales. Es alarmante», aseguraron José Ramón García y su mujer Rosa María Val, quienes disfrutan de unos días de escapada por Gijón antes de retomar su rutina en Burgos. Tampoco era la imagen que esperaba encontrarse Ana Rodríguez, turista llegada desde Toledo. «San Lorenzo es un tesoro para la ciudad, no doy crédito a estos problemas», señaló.

La situación preocupa especialmente a los habitantes de Gijón, quienes no dudaron en transmitir su malestar por un problema que llevan sufriendo años. «Siempre nos dicen lo mismo, que los vertidos se van a investigar y que está todo controlado, pero no es así porque se repiten una y otra vez. Lo de este año ya ha sido alarmante», espetó Jorge Fernández, quien añadió que se pensará dos veces el bañarse este año en San Lorenzo. Tampoco Patricia Fernández se mostró muy convencida con la idea de darse un chapuzón, al menos durante estas primeras semanas. «Con las mareas que tenemos se acabará limpiando, pero prefiero esperar. No me fío del todo», señaló.

Alberto Ramos, en cambio, prefirió hacer un llamamiento a la calma y aseguró que se trata de un problema «previsible», aunque no le restó importancia y exigió que se tomen medidas cuanto antes. «Hay que poner en marcha la depuradora para evitar que vuelva a suceder», planteó. Una idea que apoyó Dimas Tamargo, quien mostró más preocupación por las consecuencias que pudieran tener los vertidos «en una de las mejores playas de España» de cara a la imagen turística.

«Vergonzante» situación

Durante la bicicletada medioambiental celebrada ayer, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), Adrián Arias, calificó de «vergonzante» la situación que vive la depuración de las aguas de la ciudad. «Es un auténtico problema de salud pública, que tienen que solucionar las tres administraciones de manera inmediata», instó. «No se puede continuar expulsando al mar sin pretratamiento el agua residual de 150.000 personas en la zona este. No se puede tener esta emergencia municipal sin resolver», insistió en el parque del Lauredal ante el centenar de personas que participaron en la manifestación a favor del medio ambiente.

Por su parte, Itziar Junquera, miembro de la organización de la bicicletada, añadió que, «hasta que no ha habido un vertido, no se han querido dar cuenta de la gravedad del problema».