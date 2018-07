La presencia de militantes de IU en actos de Podemos tensa la relación entre los partidos Adrián Arias asegura que acudió a la asamblea sobre la moción de censura «por invitación» y en representación de la federación de vecinos I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 7 julio 2018, 03:12

IU no salió muy bien parada de la asamblea celebrada el martes por Podemos para fijar posición sobre la moción de censura en Gijón. Varios intervinientes reprocharon a la formación haber planteado esa iniciativa a sabiendas de su escasa probabilidad de éxito, hasta el punto de acusarles de «lanzar un torpedo a la línea de flotación de la confluencia» que se busca entre ambas fuerzas para 2019. El portavoz de IU, Aurelio Martín, respondió a esas alusiones al día siguiente preguntando a los representantes de Podemos si realmente pretendían «construir una confluencia sobre la base de los piropos que echáis a la gente de IU».

No obstante, lo que más molestó a su formación fue que en esa asamblea hubiera militantes suyos.

Anteayer el secretario de Organización de IU, Manuel García Villar, envió una comunicación interna a sus militantes en la que les pedía «abstenerse de participar en procesos internos y actos políticos de marcado carácter partidista ajenos a IU, incluidos los de Podemos Gijón». Si bien en su escrito señalaba que esta situación se había dado ya «en la presentación de la candidatura de Mario Suárez del Fueyo a las primarias», fuentes de la coalición admitieron que el detonante fue lo ocurrido en la mencionada asamblea y en particular la presencia de su exsecretario de Organización, Adrián Arias.

«Nos congratula que inscritos nuestros vayan a actos de IU», replica la formación morada

Ayer Arias respondió con un comunicado en el que señalaba que acudió «por la invitación que me habían trasladado como presidente de la federación vecinal, igual que a otras personas de entidades sociales y sindicales que también asistieron». Recuerda que desde que asumió este cargo «voy con normalidad a actos, asambleas y eventos de todos los grupos que consideran que la federación puede tener interés en sus debates» y asegura que seguirá participando «en todos los eventos de formaciones políticas, sindicales, culturales o de otro tipo que me inviten por la FAV, y lo haré desde la independencia y autonomía conquistadas durante muchos años por el movimiento vecinal, trasladando los acuerdos de la federación sobre cada tema y reflejando su heterogeneidad».

Añade que «no voy a tolerar ni la más mínima injerencia partidista en mi actividad vecinal ni dejaré de hacer mi labor solo porque a IU, donde milito desde hace años, le parezca mejor o peor que asista a las asambleas de otras organizaciones». Concluye su comunicado manifestando su «decepción» por cómo la formación «intenta confundir y manchar la labor de trabajo vecinal que he desarrollado estos años» y considerando una «deslealtad» que IU no se hubiera puesto en contacto con él «para solventar la duda sobre si mi presencia en la asamblea era a título individual o en representación vecinal».

Podemos destacó por su parte que «nuestras asambleas son de puertas transparentes y abiertas a toda la ciudadanía» y aseguró que no adoptará ninguna medida para que no puedan acudir a ellas militantes de IU. «Nosotros nos congratulamos de que nuestros inscritos acudan a actos de otras organizaciones hermanas, especialmente en este momento histórico en el que se está trabajando en una confluencia con IU. Que haya militantes de ambas organizaciones que coincidan en espacios en común, es un paso adelante en la construcción del futuro». Sobre la presencia de Arias, fuentes de la formación morada aseguraron que fue invitado como presidente de la FAV y destacaron que no tomó parte de las votaciones de la asamblea.

La moción, «fracasada»

En lo que respecta a la moción de censura, tanto Xixón Sí Puede como IU la consideran ya «fracasada» ante las diferencias sobre quién debería encabezarla. «No sé quién le pondrá el 'RIP', pero esto ya murió», señaló el secretario general de Podemos, Mario Suárez.