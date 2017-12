El presunto agresor sexual de Nuevo Roces alega que confundió el coche de su víctima con un taxi El abogado de la defensa pide la libre absolución de su cliente, para quien la Fiscalía pide doce años de prisión EUROPA PRESS Jueves, 21 diciembre 2017, 19:02

Fiscalía y acusación particular se han mantenido este jueves firmes en su petición de condena para el acusado de agredir sexualmente a una mujer tras supuestamente meterse en su coche y amenazarla con un arma blanca durante la última sesión del juicio celebrado en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón. El ministerio público solicita para el procesado una pena de 12 años de prisión y el pago de una indemnización a la víctima de 3.000 euros, mientras que la acusación particular, representada por José Terente, eleva la petición a 14 años de cárcel, al sumar dos más por amenazas, y la indemnización a 18.000 euros por los daños y secuelas.

Durante la sesión de este jueves se ha escuchado una grabación, de algo más de diez minutos de duración, que el acusado hizo de la conversación con la supuesta víctima después de mantener relaciones sexuales, según él consentidas. Según la defensa, así se trasciende de la grabación, mientras que para el abogado de la acusación particular solo es prueba de que se mantuvieron relaciones sexuales, pero que no estas fueran consentidas. Terente, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que de la grabación trasciende que la mujer actuó así «para evitar males mayores».

Asimismo, sobre el hecho de que no se encontraran las fotos que la víctima cree que le hizo el acusado con su móvil, ha matizado que la Policía constató que al teléfono le faltaba la tarjeta SD, por lo que no se puede confirmar que no las hubiera habido. Para el letrado, fue "muy aclaradora" la declaración de la Policía en este sentido, ya que había muchas fotos de fechas anteriores a que el hombre adquiriera el teléfono de segunda mano.

Por parte de la defensa, representada por Fernando Valentín Ángel de la Fuente, se ha insistido en la inocencia de su cliente. Explicó que al ir drogado y bebido -siete copas de whisky con Red Bull-, y debido a la luz roja del semáforo que se reflejaba en el vehículo, confundió el coche de la supuesta víctima con un taxi.

Una vez dentro, le pidió que le llevara a Nuevo Roces, haciéndole ver la mujer su error pero aceptando llevarle hasta allí. Una vez en Nuevo Roces y en un descampado, el hombre aseguró que la mujer le ofreció sexo, a lo que él accedió. Para la defensa, además, la versión de la mujer es «inverosímil».

Según el informe fiscal, los hechos tuvieron lugar el pasado 14 de marzo, en una hora aproximada entre las 5.30 a 6.30 horas, cuando la víctima, de 51 años, se dirigía a su trabajo por la carretera del Obispo de Gijón en su coche. La mujer, que viajaba sola, se detuvo en un semáforo en rojo, momento que aprovechó supuestamente el acusado para acercarse al vehículo e introducirse dentro tras abrir la puerta del copiloto. De acuerdo al relato de la Fiscalía, el hombre exhibió un arma blanca, que colocó a la altura del cuello de la mujer, conminándola a que condujera hacia un descampado de la avenida de Roces. Una vez allí, la víctima abrió la puerta y se bajó del coche, sin poder llegar a huir al ser cogida por el pelo por el procesado. Dentro del coche, el procesado la agredió sexualmente.

Una vez consumada la agresión, la víctima, atemorizada y temiendo una nueva agresión e incluso por su vida, simuló tener afinidad con el procesado, ofreciéndose a trasladarlo en el coche, lo que así hizo hasta las inmediaciones del parque de Los Pericones de Gijón. La mujer fue asistida en servicio del Sespa, que reclama 123,40 euros por la asistencia dispensada.

La Acusación Pública considera los hechos como un delito continuado de agresión sexual. Es por ello que pide, además de los 12 años de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, a una distancia no inferior a 500 metros, por un plazo de 12 años.

También solicita para él prohibición de mantener comunicación con la víctima a través de cualquier medio o procedimiento*por el mismo tiempo, así como el pago de las costas del juicio. En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la mujer con 3.000 euros por daño moral y al Sespa con 123,40 euros, en ambos casos con aplicación de los intereses legales.