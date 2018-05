«Pretendían que me operara en otro hospital sin mi autorización» Cruz Bustamante muestra la queja que presentó ante el Servicio de Atención al Paciente del Área Sanitaria V. / JORGE PETEIRO Cruz Bustamante, en lista de espera para operarse de una rodilla en Cabueñes, fue derivada a Cruz Roja sin previo aviso. «Si me negaba me penalizaban» LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 28 mayo 2018, 01:49

En el formulario de admisión en lista de espera quirúrgica de Cruz Bustamante, enfermera gijonesa de 61 años, dice 'no derivar a Cruz Roja'. Pese a su petición expresa, que el traumatólogo del Hospital de Cabueñes que la atendía incluyó en el escrito, Bustamante recibió a mediados de febrero una llamada del centro concertado para darle una cita. Le explicaron que había sido derivada a Cruz Roja para realizarle la operación de prótesis de rodilla por la que llevaba esperando desde septiembre de 2017. Habían transcurrido cinco meses desde que el traumatólogo de Cabueñes había solicitado fecha para una intervención que calificó de «preferente». Pero no fue el tiempo de espera lo que enojó a Bustamante sino que no se hubiera atendido su petición, que no se la hubiera informado de la necesidad de derivarla a Cruz Roja y, sobre todo, que no se le hubiera pedido su autorización. «Nadie me preguntó si quería operarme en otro hospital y sin mi consentimiento no pueden derivarme a otro centro. La Ley del Paciente obliga a realizar esa consulta antes», señala.

Según cuenta, acudió a Cabueñes -hospital en cuyo servicio de urgencias trabajó más de veinte años- para pedir explicaciones. Y la respuesta que obtuvo no hizo más que aumentar su enfado. «La responsable de admisión me dijo que había sido excluida de la lista de espera estructural y que la derivación se había hecho previa consulta al jefe de traumatología del hospital, que no había hecho referencia a la existencia de inconveniente alguno en derivarme a Cruz Roja» cuando, remarca, «sí que existía». Además, asegura que le advirtió de que, si se negaba a ser intervenida en el hospital de la calle Uría, sería penalizada pasando a otra lista de espera «de la que no me llamarían hasta que no existiera ningún paciente de traumatología en la lista estructural. Es decir, en años», critica.

Esa respuesta motivó el pasado mes de marzo una primera queja ante el servicio de atención al paciente tanto por la actuación como por el trato recibido por la jefa de admisión y una reclamación por la decisión de derivarla a Cruz Roja y su posible exclusión de la lista de espera estructural. Tras eso, en mayo, fue derivada a Jove, hospital al que sí aceptó ir porque, dice, la atención y el equipamiento de que dispone le ofrece mayores garantías como paciente. Cruz Roja «no dispone de servicio de reanimación y atención postoperatoria durante las 24 horas», contrapone. Algo que ella considera imprescindible para una operación de rodilla como la suya, «que es una gran intervención». Mientras continúa con las consultas de traumatología en Jove y aguarda que le confirmen la fecha para entrar en quirófano, Bustamante dice estar preparando una denuncia contra la jefa de admisión de Cabueñes por presunta prevaricación y falsedad.