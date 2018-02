«Primer y último aviso: la renta social no se toca», advierte Xixón Sí Puede

«¡La renta social no se toca! Primer y último aviso a navegantes». Fue el mensaje, breve pero contundente, que lanzó ayer el portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, después de que la alcaldesa situara este programa de ayudas como uno de los factores determinantes en el incumplimiento de la regla de gasto en 2017. Su respuesta llegaba desde Bruselas, donde participa como miembro de la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia en unas charlas en el Parlamento Europeo sobre las víctimas del conflicto colombiano. La puesta en marcha de la renta social municipal fue una de las exigencias de su grupo municipal en el marco de las negociaciones del presupuesto de 2017.

Desde IU la concejala Ana Castaño pidió que se le faciliten a la oposición los datos remitidos al Ministerio de Hacienda. Consideró que «algo no funciona en el equipo económico del Ayuntamiento, porque sorprende que en noviembre la concejala diga que van a controlar el gasto para no incurrir en ese incumplimiento y un mes después se han pasado en cinco millones de euros. Con respecto a las medidas a adoptar para volver a situarse dentro de los límites que marca la ley de estabilidad, abogó por «priorizar gastos y no recortar justo en una medida que está destinada a las personas con menos recursos».

Una posición muy diferente mantiene José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, quien asegura que el anuncio «no nos pilla por sorpresa, porque desde agosto había informes que apuntaban a esa posibilidad». El concejal cree que «ha quedado constatada la mala gestión económica y la irresponsabilidad del equipo de gobierno al haber cedido en exceso a las pretensiones de la izquierda más radical sin haber tenido en cuenta sus consecuencias económicas».