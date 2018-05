El Principado aprecia «importantes avances» en la calidad del aire en el concejo Comisión de seguimiento del plan de calidad del aire. / JORGE PETEIRO Prevé aprobar este mes el protocolo regional de actuación ante situaciones que dificulten la dispersión de partículas I. VILLAR GIJÓN. Martes, 8 mayo 2018, 02:55

El viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández, consideró ayer que se están logrando «avances importantes, año a año y de forma acumulativa» en la mejora de la calidad del aire en Gijón y anunció que a finales de este mes el Consejo de Gobierno del Principado aprobará el protocolo regional de actuación ante situaciones que dificulten la dispersión de partículas. Añadió que con la revisión que se está haciendo de sus autorizaciones ambientales, las empresas estarán obligadas a adoptar las medidas indicadas cuando ese protocolo se active. Fernández fue el encargado de presidir una nueva reunión del comité de seguimiento del plan de mejora de la calidad del aire, en la que los vecinos de la zona oeste mostraron sus dudas sobre la fiabilidad de la red de vigilancia y control del Principado, cuyos datos ponen en contraste con los que registra la estación móvil del Lauredal.

«El año pasado no fue bueno desde el punto de vista meteorológico, y, sin embargo, los resultados no son malos», consideró Fernández Fano. Señaló que aunque su objetivo «es intentar una continua mejora», las medidas recogidas en el plan de calidad del aire de Gijón «están funcionando» y eso permite que «aunque no tengamos una situación de confort, tampoco estamos ante una catástrofe como la que plantean algunos grupos medioambientalistas especializados en decir que el aire es irrespirable. Reconocemos que hay problemas, pero tenemos medidas para intentar mejorarlos entre todos». El viceconsejero presentó en la reunión datos que constatan una reducción continuada, en la última década y media, tanto de la media anual de partículas PM10 como del número de días en que se supera cada año la media diaria permitida. Hizo hincapié en los registros de las estaciones de medición que tiene Arcelor en Tremañes y Monteana, que han pasado de casi 140 superaciones al año en 2011 a menos de veinte la primera y menos de cuarenta la segunda.