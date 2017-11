El Principado asegura que la calidad del aire en Gijón «mejoró» en los últimos años Achaca la reducción de las partículas en suspensión PM10 a «las medidas adoptadas por las empresas, con fuertes inversiones» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 23 noviembre 2017, 08:31

Desde el año 2007, en Gijón no se ha superado la media anual de 40 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, valor límite anual establecido por el Real Decreto 102/2011, que asume la normativa comunitaria en materia medioambiental. Así lo indican los datos recogidos por las estaciones de control que la Administración regional tiene ubicadas en el municipio, que excluyen las aportaciones de partículas ocasionales procedentes del Sáhara. Desde el Principado se asegura que en estos años «la calidad del aire en Gijón ha mejorado muchísimo y en partículas PM2,5 la bajada ha sido espectacular».

Pero desde el Ejecutivo regional se tiene claro que esa mejoría se debe «a las medidas que han adoptado las empresas, con fuertes inversiones». Eso no quita que se reconozca que en Gijón hay un problema, al tratarse de «una ciudad con una industria que emite contaminación». Es más, apuntan que «sabemos que hay problemas con la calidad del aire y somos conscientes de ello. El Principado está vigilante con la contaminación, pero no pretende crear una alarma social. En Gijón, hay que ver la situación con el conjunto de todas las estaciones medidoras».

En episodios puntuales como el registrado anteayer, con un escape en las instalaciones de Arcelor, no se pone en práctica el protocolo contra la contaminación, ya que solo se activa «cuando hay tres días seguidos en los que se superan los niveles máximos», que en el caso de las PM10 es de 50 microgramos por metro cúbico en 24 horas. Ese umbral no se puede superar más de 35 días al año. La media anual no puede superar los 40 microgramos por cúbico.

Según los datos del 'Plan de mejora de la calidad del aire de la aglomeración área de Gijón', ese nivel anual se superó en la estación medidora de la avenida de La Argentina los años 2004 (47), 2005 (43) y 2006 (41), mientras que en la avenida de la Constitución solo ocurrió en 2007 (43). En el resto de estaciones y ejercicios los valores medios anuales fueron bajando de manera notable, hasta situarse en 2016 del siguiente modo: en la avenida de la Argentina, una media de 25 microgramos por metro cúbico; en Castilla, 22; en Constitución, 21; en Hermanos Felgueroso, 20; en Montevil, 23, y en Santa Bárbara, 20.

Por otro lado, Luis Miguel Romero, de la Ejecutiva regional de IU, demandó un plan de inversiones en las instalaciones de Arcelor para evitar episodios de emisiones contaminantes, así como más información por parte de la Administración regional. Romero criticó que el protocolo que actualmente está en información pública «no trata incidentes como el ocurrido el martes, cuando apareció una nube rojiza sobre Gijón. La gente no sabe qué hacer y la Administración no informa de si hay o no algún peligro, lo que genera alarma social. Falta más información por parte del Principado, porque se suceden episodios como este, como con los torpedos de arrabio, los arranques de las centrales térmicas, las nubes de carbón del puerto, etcétera».

En opinión de Romero, la nube de óxido de hierro de anteayer «pone el dedo en la llaga. Esa falta de información no es aceptable en una época en la que se habla de transparencia. Si hay un riesgo, hay que comunicarlo, pero si no lo hay, es necesario informar para tranquilizar a la gente».