El Principado cifra en 30 toneladas el carbón retirado cada año de la playa de San Lorenzo I. V. GIJÓN. Miércoles, 21 marzo 2018, 03:50

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, señaló en respuesta a una preguntal del diputado Ovidio Zapico, de IU, que la empresa municipal de limpieza retira diez toneladas de carbón de la playa de San Lorenzo dos o tres veces al año, coincidiendo con las grandes mareas. Añadió que los estudios petrográficos realizados sobre el material recogido en el arenal señala que su composición es muy similar a la del mineral que transportaba el carguero 'Castillo de Salas', que naufragó frente a Gijón en 1986 con 100.000 toneladas de carbón.

El consejero indicó que las administraciones competentes en este asunto son el Estado, a través de la Demarcación de Costas, y, en lo que respecta a la limpieza, el Ayuntamiento. Recordó que el Principado solo tiene competencias sobre los vertidos desde la tierra al mar.

46 incidentes ambientales

Por otra parte, el Ayuntamiento informó ayer en el consejo sectorial de Medio Ambiente sobre los incidentes ambientales registrados en el concejo en los últimos cuatro meses. Fueron 46, de los que 41 constan en partes realizados por la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local y cinco fueron comunicados por Arcelor. Se detectaron 18 vertederos ilegales y se contaron 15 casos de emisiones a la atmósfera. Se registraron también tres incidentes relacionados con la quema de residuos, otros tres con olores, uno con vertidos al dominio público hidráulico (aguas continentales, superficiales y subterráneas) y seis con especies invasoras. Los representantes del movimiento vecinal, en base a las conversaciones mantenidas en una reciente reunión con la Consejería, manifestaron su inquietud por que las denuncias tramitadas por la Policía Local no estén llegando al Principado. «No sirve de nada el trabajo si luego esas denuncias no se cursan a la administración regional», lamentaron. Reclamaron más coordinación. El Ayuntamiento indicó que se está trabajando en un convenio o encomienda de gestión entre ambas administraciones para normalizar y protocolizar las relaciones en materia de vigilancia ambiental.

También se dieron datos sobre las mediciones realizadas por la red de control de la calidad del aire, entre los que el gobierno municipal destacó las once superaciones de los índices recomendados de partículas PM10 que se han registrado en lo que va de año en la estación móvil de El Lauredal.

Se informó además de que ya está en funcionamiento la instalada recientemente por el Principado en San Andrés de los Tacones y se facilitaron los datos de febrero, entre los que no constan superaciones. Los vecinos consideran prudente para contar con datos más fiables esperar a que pase la temporada de lluvias y apuntaron que su ubicación no es la más idónea. Bernardo Canga, representante de las organizaciones ambientales, preguntó a la alcaldesa, en calidad de vicepresidenta de la Autoridad Portuaria, «si en los últimos 30 meses no pudo tomar alguna medida para evitar las nubes de carbón del Puerto».