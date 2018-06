El Principado dice que APTA tiene pendientes de justificar ayudas por 443.770 euros Foro acusa al Gobierno regional de «desestabilizar» a una entidad «que lleva treinta años como modelo de inserción laboral» CHELO TUYA GIJÓN. Viernes, 15 junio 2018, 04:03

«APTA recibió, desde mayo de 2015 hasta hoy, 2.298.698 euros en subvenciones. De ellas, están pendientes de justificación y comprobación, 443.770,83». Esa fue la respuesta que el consejero de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, ofreció a la petición de los responsables de la entidad social, titular de un Centro Especial de Empleo (CEE) destinado a personas con discapacidad.

Ante la amenaza de quiebra por la congelación de las ayudas, los responsables de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo (APTA) instaron al Gobierno regional a «cumplir con el apoyo prometido» al centro especial de empleo para evitar el concurso de acreedores al que se verá abocado si no recibe las subvenciones que se le adeudan.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, reprocharon al Principado que «de lo que correspondía a 2017 no hemos recibido nada y necesitamos que nos paguen para seguir funcionando», a la vez que recordaban que «la plantilla ha realizado unos sacrificios tremendos y su situación económica ha mejorado de forma radical desde la salida de la ONCE. Solo necesitamos que cumplan sus promesas para dar continuidad» al centro de trabajo que, hoy, emplea a 204 personas, 176 de ellas con discapacidad.

Su petición la llevó a la Junta el portavoz de Foro. Pedro Leal le preguntó a Pola: «¿Cuándo van a abonar las subvenciones comprometidas con APTA?». A lo que el consejero socialista contestó enumerando las ayudas ya recibidas.

«Desde mayor de 2015, APTA ha sido beneficiaria de 2.298.698 euros. Se han justificado y pagado en su integridad, 1.483.336. Tiene pendiente de justificación y comprobación, 443.770. En estos momentos, está pendiente de recibir 107.917 que ya están justificadas»,

Subvención al empleo

Una respuesta que no gustó a Leal, que calificó de «patética» la actitud del Gobierno regional. «Los compromisos están para cumplirse y ahora nos dice que no abona más de 400.000 euros porque no se justifican, cuando a ustedes ya les han dicho que es necesario simplificar ese proceso».

Leal aseguró que «con su actitud, están desestabilizando a una entidad que lleva 30 años como modelo de inserción laboral». Tampoco le gustó que Pola recordara que la ayuda a los contratos de personas de difícil empleabilidad «quedó congelada en el presupuesto». Para Leal, «son solo excusas».