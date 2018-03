El Principado reclama a Modultec que devuelva 100.940 euros de ayudas Instalaciones de Modultec en el polígono de Porceyo. / JOAQUÍN PAÑEDA La Consejería de Empleo aduce «la falta de veracidad de las facturas presentadas para su justificación» MARCO MENÉNDEZ Gijón Martes, 20 marzo 2018, 02:30

La Consejería de Empleo, Industria y Turismo ha revocado las ayudas concedidas a la empresa Modultec para el desarrollo de dos proyectos entre los años 2011 y 2014 que suponían un importe de más de 89.000 euros. Ahora, aplicando los intereses correspondientes, el Principado reclama a la empresa un total de 100.940,14 euros.

Todo se debe a «la falta de veracidad de las facturas presentadas para su justificación», según explica el Ejecutivo regional a una pregunta formulada por Lorena Gil, diputada del grupo parlamentario Podemos Asturies.

Dos son los proyectos en los que las facturas presentadas por Modultec no corresponderían con la realidad. Uno de ellos es el proyecto Cibem, de investigación de componentes industrializados basados en el efecto membrana y que, durante 2011 y 2012, recibió subvenciones por 58.296,36 euros. El segundo es el denominado Ecodiseño, de diseño y desarrollo de solución habitacional modular ecoeficiente y que recibió 30.815,63 euros durante los ejercicios 2013 y 2014.

La Agencia Tributaria vio que había facturas con el mismo número y distintos conceptos

Para la justificación de los gastos y acceder a las cantidades subvencionadas, Modultec habría presentado facturas emitidas por la empresa Sadima. Esos documentos fueron analizados a principios de 2017 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que elaboró una diligencia-informe en la que se refiere que «del examen de ambas documentaciones se observa que sí parecen existir diferencias suficientes para sospechar que las facturas presentadas para obtener subvenciones no son las correctas».

Eso motivó que a finales de julio pasado la consejería emitiera una resolución revocando las ayudas. La empresa presentó alegaciones y fue ya en diciembre cuando la Dirección General de Innovación y Emprendimiento propuso que se desestimaran las alegaciones y se revocara totalmente la ayuda. Tras unas nuevas alegaciones presentadas por Modultec, fue ahora el consejero de Empleo, Industria y Turismo quien resolvió el asunto, poniendo fin a la vía administrativa, con la revocación de la totalidad de las ayudas concedidas y exigiendo su reintegro.

Balancín

Pero la Agencia Tributaria no solo analizó la documentación de los dos proyectos mencionados, sino que también lo hizo con otro que recibió una subvención del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, en 2013. En esta ocasión, se trata del proyecto Balancín (solicitó 14.586 euros para el desarrollo de un sistema para izado seguro de módulos mediante balancín multidireccional telescópico ajustable neumáticamente), para cuya justificación Modultec presentó una factura emitida por Sadima por importe de 50.118,82 euros. Los responsables de Hacienda también observaron las mismas irregularidades que en los casos anteriores, es decir, «existe otra factura emitida por Sadima de la misma fecha, con el mismo número, por conceptos distintos y distinto número de los pedidos/albaranes».

También se detectaron irregularidades en otra subvención sobre prevención de riesgos

La conclusión de los inspectores es que «del examen de ambas documentaciones se observa que sí parecen existir diferencias suficientes para sospechar que las facturas presentadas para obtener subvenciones no son las correctas».

Pero sobre esta tercera ayuda concedida por la Administración regional a Modultec la consejería no dice nada, es decir, de momento no ha reclamado su devolución. Del mismo modo, aún no ha trascendido si tanto la Agencia Estatal de Administración Tributaria como el propio Principado piensan poner en marcha otro tipo de acciones legales a la vista de que reconocen «la falta de veracidad de las facturas presentadas».