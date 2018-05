«Alguien está manipulando esta situación y no son precisamente los alumnos» 01:26 Varios estudiantes a la entrada del colegio San Miguel de Gijón. / Arnaldo García La profesora del colegio San Miguel de Gijón acusada de haber mantenido una relación sentimental con un menor del centro rompe su silencio PABLO SUÁREZ / OLAYA SUÁREZ Jueves, 24 mayo 2018, 21:42

La profesora del colegio San Miguel de Gijónacusada de haber mantenido una relación sentimental con un menor del centro rompe su silencio. «Me cuesta creer que este alumno haya actuado con mala fe. Alguien está manipulando esta situación y no son precisamente los alumnos», afirma en una entrevista concedida a EL COMERCIO en la que reconoce estar «muy afectada y sorprendida» por la rápida difusión de los hechos que salieron a la luz el pasado miércoles y que, a su juicio, «no debieron salir del ámbito del colegio».

La docente asegura también que «quien se ha aprovechado para divulgarlo no ha medido cuánto daño puede estar haciendo. Pero hecho está». Considera, además, que su nombre ha quedado manchado por «unos hechos que no he cometido». La profesora, asesorada por su abogada, revela sus intenciones de «llegar hasta el final» con una acusación que ha puesto en serio peligro su nombre y trayectoria.

Investigación policial

Por otra parte, la investigación abierta sigue su curso. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) se han entrevistado esta mañana con los responsables del centro para conocer los pormenores de la historia y determinar si existen indicios de delito en la presunta relación entre el alumno y la docente, tal y como relató el menor de forma inicial. Hasta el momento no han encontrado pruebas que sustenten la versión que el alumno dio a un compañero y posteriormente al director y en la que aseguraba que mantenía una relación afectiva con la docente desde hacía varios meses. En ese relato señalaba que no habían existido relaciones íntimas entre ambos.

La Policía Nacional, que no ha registrado denuncia por parte de los padres del joven, elaborará un informe que se remitirá en los próximos días a la Fiscalía de Menores, que determinará si hay hechos constitutivos de delito.