Jovellanos se sube al Jovellanos

I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 25 abril 2018, 01:31

En 1769, recién llegado a Sevilla, un Gaspar Melchor de Jovellanos de 25 años escribe su primera obra teatral, 'El Pelayo', una tragedia ambientada en Gijón y protagonizada por sus habitantes que narra la muerte del gobernador musulmán Munuza. Se estrenó en la ciudad que le sirvió de inspiración en 1782 y diez años más tarde lo hizo en Madrid. Desde entonces, no constan más representaciones. Y durante décadas solo se conoció la existencia de un único manuscrito original, conservado en la Biblioteca Nacional. Hasta que hace unos años se descubrió una segunda copia, recientemente adquirida por el Ayuntamiento y expuesta desde hace un mes en el Museo Casa Natal. Ahora Divertia pretende que la obra vuelva a tomar vida sobre el escenario del teatro dedicado al prócer.

Será, si el consejo de administración de la empresa municipal da su visto bueno a la propuesta de programación del Teatro Jovellanos para el segundo semestre del año, el 3 de noviembre, bajo la dirección de Marga Llano y con la participación de «actores y actrices profesionales asturianos y la colaboración de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias». Más allá de la reciente adquisición del manuscrito, el reestreno pretende conmemorar los 250 años que cumplirá en 2019 la obra desde su redacción original. Dada además su temática, Divertia enmarca su programación en la conmemoración del decimotercer centenario de los orígenes del Reino de Asturias, que coincide con otras dos efemérides regionales: los cien años de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y de la Coronación de la Virgen de Covadonga.

El arte dramático es el principal protagonista de la propuesta de espectáculos presentada por la gerencia de Divertia para la segunda mitad del año, desde julio hasta diciembre, pendiente ahora de ratificación por los representantes de los grupos municipales. En la programación aparecen clásicos como 'Cyrano de Bergerac' -con José Luis Gil en el papel protagonista-, 'Cinco horas con Mario' -monólogo al que dará voz la veterana Lola Herrera- y 'Don Juan Tenorio'. También pasarán por las tablas del Jovellanos Els Joglars, con su espectáculo 'Zenit'; Mariano Peña como protagonista de 'Obra de Dios'; Pepón Nieto, María Barranco, Paco Tous y Canco Rodríguez en 'La Comedia de las mentiras'; Aitana Sánchez Gijón con 'Casa de Muñecas'; y José María Pou como protagonista de una versión teatralizada de 'Moby Dick'. También habrá apuestas atrevidas como 'Cáscaras vacías', un «espectáculo inclusivo» a cargo del Centro Dramático Nacional en el que se asume el compromiso de «una accesibilidad total» para cualquier espectador con discapacidad.

Entre las citas más destacadas estará el regreso a la ciudad del musical 'The Hole', en esta ocasión con la precuela 'The Hole Zero', de la que habrá dieciséis pases entre el 9 y el 19 de agosto. Una semana antes se representará 'Horror', un espectáculo homenaje a 'The Rocky Horror Picture Show' en el que Rodrigo Cuevas interpretará el papel del Dr Frank-N-Furter.

En el apartado musical se incluyen, entre otros, la actuación de Diana Navarro, con su último trabajo 'Resiliencia', y la representación de 'El Mesías' de Händel por parte de la Orquesta Barroca Catalana y el Coro de la Comunidad de Madrid. Además de los ciclos de Jazz Gijón o Los Grandes del Gospel.

Nuevos pliegos

Además de la programación del Teatro Jovellanos para el segundo semestre, el consejo de administración de Divertia tendrá mañana sobre la mesa los pliegos para sacar de nuevo a licitación el servicio de vigilancia del Botánico, con un contrato de dos años. La concejala socialista Lara Martínez señaló ayer que no consta ningún informe escrito de los servicios jurídicos que impida rescindir de inmediato el actual contrato y criticó que la tardanza en reponer una baja dejara el lunes al jardín sin este servicio «durante seis horas».

Programación del segundo semestre

Julio Jueves 12. 'Bobalización 2. WTF' (humor). Viernes 13. 'Cyrano de Bergerac', con José Luis Gil (teatro). Sábado 14. 'Stabat Mater. The Vivaldi Project' (música antigua). Jueves 19. 'Los cosmopaletas, una historia del R&R' (humor). Sábado 21. 'Zenit', de Els Joglars (teatro).Jueves 26. III Gala Internacional de Ballet de Gijón.Viernes 27 y sábado 28. 'Cinco horas con Mario', con Lola Herrera (teatro).

Agosto Jueves 2. 'Horror', homenaje a 'The Rocky Horror Picture Show' (teatro musical de Rodrigo Cuevas). Viernes 3 y sábado 4. 'Obra de Dios', con Mariano Peña (teatro). Del jueves 9 al domingo 19. 'The Hole Zero' (musical). Martes 21 y miércoles 22. Festival Internacional de Piano 'Jesús González Alonso'. Jueves 23. 'La última boqueá' (humor).Del viernes 24 al domingo 26. 'Nieve en el puerto', de la Compañía Asturiana de Comedias (teatro costumbrista).Viernes 31. 'Semblanza Mauricio Kartún, cumbia morena cumbia', de Margen (teatro).

Septiembre Sábado 29. 'Helladia o los cuerpos de Atalanta' (música y danza) Domingo 30. 'Alicia y las ciudades invisibles' (teatro visual de objetos).

Octubre Miércoles 3. Juan Pérez Floristán (piano). Viernes 5. 'Celestina, la tragicomedia', de Atalaya (teatro). Sábado 6. 'Mur' (circo inclusivo). Martes 9. 'Sutra', con la participación de monjes shiaolin (danza). Jueves 11. Inauguración de la temporada de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Viernes 12. Diana Navarro (música). Sábado 13. 'Cáscaras vacías', del Centro Dramático Nacional (teatro). Viernes 19. 'Voronia', de La Veronal (danza). Sábado 20. 'Casa de Muñecas', con Aitana Sánchez Gijón (teatro). Miércoles 24. Cuarteto de Leipzig (música clásica). Jueves 25. 'Las canciones que les cantaría a los niños', de Saltantes Teatro (teatro). Sábado 27. 'Home 2.0', de Vortice Dance Company (danza). Domingo 28. 'La comedia de las mentiras', con Pepón Nieto, María Barranco y Paco Tous (teatro). Miércoles 31. 'Don Juan Tenorio', de Amarillo Producciones (teatro).

Noviembre Sábado 3. 'El Pelayo', escrita por Jovellanos (teatro). Miércoles 7. 'Luigi Boccherini, sonatas apócrifas' (violín y clave). Jueves 8. Seamus Blake (Jazz Gijón). Viernes 9. Pórtico Quartet (Jazz Gijón). Sábado 10. Jazz Gijón, con artista por confirmar. Domingo 11. 'West Side Story', con Federico Lechner y Mapi Quintana (Jazz Gijón). Del viernes 16 al domingo 25. Festival Internacional de Cine de Xixón. Del lunes 26 al viernes 30. Semana de Montaña.