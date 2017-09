Los propietarios del Rick's pleitearán si son expropiados

Los propietarios del edificio del Rick's están dispuestos a pleitear con el Ayuntamiento para defender su derecho a permanecer en su actual ubicación en primera línea de playa. Aseguran sentirse «contrariados» tras conocer que la ficha urbanística del Plan General de Ordenación (PGO) para este edificio y patios adyacentes (AUA-PERI11-RICK'S) recogerá finalmente la «expropiación» como método de obtención de estos terrenos para su transformación en zona verde.

Ana Domínguez, presidenta de la comunidad de propietarios, aseguró que hoy un grupo de vecinos se reunirá con su abogado para analizar la situación urbanística en que queda el bloque de apartamentos y la popular terraza hostelera en planta baja tras la decisión política de incorporar en el PGO mecanismos para poder suprimirlos. En concreto, se plantea una gestión conjunta y la búsqueda de «una actuación coordinada» con los propietarios afectados . El derribo, según se explica, vendría precedido de la firma de un acuerdo de realojo y permuta, ya que las viviendas y el local de usos terciarios se reubicarían en los nuevos edificios que se proyectan construir en la trasera de la playa verde, a la altura del camín de los Olmos.

Domínguez, al igual que otros propietarios, considera que la oferta de realojo es una «trampa». «Saben que los nuevos edificios, que son para levantar pisos de lujo, van a tardar muchos años en construirse y mientras tanto quieren que el edificio donde vivimos se caiga en pedazos para que tengamos que agarrarnos a un clavo ardiendo», afirma. La presidenta vecinal, que tiene en el bloque del Rick's su segunda residencia de verano, recalca que el inmueble se encuentra en un «estado lamentable «porque el Ayuntamiento no se aviene a dialogar y hasta tres veces han echado para atrás propuestas para arreglarlo y mejorar su estética». «Así llevamos 20 años poniendo parches en el edificio», critica. «Se empeñan en hacer las cosas porque lo digo yo, tanto los viejos partidos como los nuevos como Podemos, que presumen de hablar con todo el mundo», se queja.

Por su parte, Carlos Quiroga, hostelero propietario del Café Rick's, considera que el acuerdo que plantea el PGO «no es viable». «Lo que vale es estar delante, no que me quiten de un sitio privilegiado para ponerme con otro montón de bares detrás. Me he empufado, me he arriesgado y he invertido para estar aquí. Este negocio es lo que quiero dejar a mis hijos», reivindica. Quiroga también está dispuesto a dar la batalla judicial para defender su derecho de permanencia y lamenta que desde el Ayuntamiento «se ignoren todas las soluciones propuestas por los vecinos para adecentar la zona».