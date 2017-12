La prórroga deja fuera las nuevas inversiones pero «no afectará al ciudadano de a pie» La concejala Ana Braña conversa con el director económico-financiero del Ayuntamiento, Ignacio Sanz. / AURELIO FLÓREZ La oposición manifiesta su sorpresa por la firma del decreto y el PSOE reta a la alcaldesa a presentar una moción de confianza IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 21 diciembre 2017, 01:32

Inversiones, transferencias de capital y activos financieros serán los capítulos económicos que más sufran los efectos de la prórroga, según los números recogidos en el decreto que la alcaldesa prevé firmar hoy una vez que la interventora municipal ha dado ya su visto bueno al documento. Frente a los 230 millones de euros del anteproyecto presentado en noviembre y que ha servido como base negociadora con los grupos de la oposición, la prórroga movilizará 202 millones. El grueso de ese descenso responde a la imposibilidad de incluir en el decreto las inversiones que no cuenten con financiación afectada, es decir, los que tengan un préstamo o subvención previa que respalden su ejecución, así como los compromisos financieros con Gijón al Norte (2,8 millones) y la ZALIA (1,6) y las ayudas a fachadas (solo habrá 1,8 millones de los 4,6 previstos).

En la suma de los tres capítulos mencionados se baja de una previsión de gasto de 24,5 millones de euros a tan solo tres. Pese a ello, la concejala de Hacienda, Ana Braña, indicó ayer que el escenario de prórroga no tiene por qué afectar a las actuaciones que venían recogidas en el anteproyecto, al menos en lo que respecta a su financiación, que seguirá el mismo procedimiento que si estuviera aprobado el presupuesto. «Vamos a trabajar desde ya en la licitación de un préstamo de aproximadamente 20 millones de euros para acometer lo que teníamos previsto», anunció. La intención es que la junta de gobierno apruebe antes de fin de año las condiciones que deberá cumplir, para poder cerrar en enero el contrato con la entidad financiera que resulte adjudicataria. Según sus estimaciones, en febrero el Ayuntamiento ya tendría disponible el dinero de ese préstamo, aunque para determinar su destino sería necesario aprobar en el Pleno una modificación presupuestaria que habrá que negociar con los grupos de la oposición. «Probablemente lo hagamos en dos momentos diferentes», explicó.

En una primera modificación, «más urgente», irían «las inversiones plurianuales», es decir, las correspondientes a actuaciones ya en marcha o en proyecto, como la nueva jefatura de la Policía Local o la escuela infantil de Contrueces. Para otro momento quedarían las actuaciones de nueva planta, cuya negociación se presupone más compleja. De hecho, si la prórroga se convierte en definitiva no estarían aseguradas ni siquiera las actuaciones elegidas por la ciudadanía a través del proceso de presupuestos participativos, un procedimiento que por ejemplo el PP rechaza frontalmente. «Habrá que sentarse e ir buscando mayorías».

En el capítulo de transferencias corrientes la reducción de unos 4,7 millones -de los 85,4 previstos en el anteproyecto a 80,7 en la prórroga- afecta «fundamentalmente» a las empresas municipales y los organismos autónomos. Para todos ellos se había previsto un incremento de la aportación anual del Ayuntamiento que el decreto que firmará hoy Moriyón no contempla, por lo que «no van a contar con más dinero, pero sí prácticamente con el mismo que tenían este año».

Entidades sociales

En el caso de los convenios con entidades sociales, que también se financian con cargo a ese capítulo, apuntó que ahora muchos de ellos son de carácter plurianual, por lo que vendrán recogidos en la prórroga. «No tenemos la situación que se dio la otra vez, cuando eran anuales y no se podían prorrogar automáticamente. Ahora las entidades están cubiertas, no hay ningún riesgo para ellas».

En lo que respecta al gasto corriente, se pasará de una previsión de 39,9 millones en el anteproyecto a 38 millones prorrogados. La concejala explicó que si este año se había presupuestado un gasto mayor era por el previsible encarecimiento de tres contratos de servicios: el de seguros, el de notificaciones y el de los comedores de las escuelas infantiles. «Esperaremos a ver qué ocurre con estos concursos, porque a lo mejor con las bajas en las adjudicaciones el ajuste se hace solo», confió.

Braña aseguró, en definitiva, que «el ciudadano de a pie no notará los efectos de la prórroga» y explicó que el hecho de aprobar un presupuesto en diciembre no significa que esté operativo el 1 de enero. En 2017, por ejemplo, los servicios municipales no pudieron trabajar con él hasta el 3 de febrero. Indicó que la finalidad de la prórroga que se firmará hoy no es más «poder empezar el año de una forma ordenada» mientras continúa la negociación para poder aprobar unas cuentas definitivas. «Si podemos tener un presupuesto en febrero, mejor que en marzo. Pero no desistimos de ello». La edil prevé retomar el diálogo con el resto de grupos a partir del 8 de enero.

Reacciones

La oposición recibió con «sorpresa» el anuncio de la firma del decreto de prórroga. «Aún no nos han presentado un proyecto que podamos enmendar y discutir y dicen ahora que a lo mejor no hay ese documento hasta febrero, pero que mientras tanto iremos votando modificaciones presupuestarias. Es el colmo del absurdo», dijo el portavoz socialista, José María Pérez. Advirtió de que «la responsabilidad de que no haya presupuesto solo es del gobierno, nunca de ningún grupo de la oposición» y retó a la alcaldesa a utilizar «los mecanismos que le permite la ley para aprobarlos. Si no tiene el apoyo de otros grupos, puede hacerlo vinculándolos a una moción de confianza. Pero parece que el gobierno municipal no quiere tener presupuestos, no sé por qué».

El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez, aseguró que su grupo «hizo todo lo que pudo para que hubiera presupuestos» y se mostró dispuesto a seguir negociando, siempre sobre la base de un cambio de postura del gobierno sobre la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. «No tener presupuesto obedece a un modelo de ciudad lánguida, triste y sin empuje. Pero a Foro le va bien de esa manera», señaló.

Pablo González, del PP, abogó por alcanzar «pactos de mínimos para tener un presupuesto o en su caso aprobar las modificaciones, pero que no caigan en la vía tortuosa de pactar el grueso de las medidas en un despacho con Podemos o con quien se ofrezca a ese chanchullo». La concejala de IU Ana Castaño pidió «que no sigan alargando esto si ven que hay grupos que han dicho que no y que por la aritmética no va a ser posible un acuerdo». José Carlos Fernández Sarasola, de C's, sí ve oportuno «seguir dialogando para ver si es posible revertir la situación y que los efectos de la prórroga sólo duren unas semanas o agilizar las modificaciones».