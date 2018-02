La prórroga presupuestaria impide adecuar los locales cedidos a las asociaciones Voluntarias de Expoacción adecúan el local que la entidad ha alquilado en la calle Extremadura. / PAÑEDA Expoacción, Abierto hasta el Amanecer, Reciella y Exploradores de Asturias no pueden acceder a los espacios municipales adjudicados PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 12 febrero 2018, 00:47

El año pasado salió la primera convocatoria para que las asociaciones con fines culturales, sociales, deportivos u otros de interés general que necesitaran una sede pudieran optar a conseguirla. Catorce entidades fueron admitidas en el proceso y ocho de ellas lograron un espacio de titularidad municipal. Pero solo la mitad pueden acceder a los locales que les corresponden, porque los cuatro restantes están sin acondicionar. El problema es que no hay fecha para llevar a cabo esas obras de adecuación. El motivo es que la prórroga presupuestaria ha obligado al equipo de gobierno a redistribuir los fondos y la destinada a arreglar estos bajos se ha retirado Al menos por el momento. «Cuando nos concedieron un local en Moreda me puse en contacto con el Ayuntamiento y me dijeron que, al haber prórroga, no sabían decirme cuándo se iba a poder adecuar», explica la presidenta de Abierto hasta el Amanecer, Lucía García. Esta asociación juvenil ni siquiera sabe en qué condiciones está el espacio que les fue adjudicado, situado en el número 20 de la calle Desfiladero de los Arrudos.

«No sabemos cómo está el local. He intentado ponerme en contacto con los organismos oportunos y nadie me dice nada. De hecho, queríamos era aportar ideas para adecuar el espacio a nuestras necesidades. Porque, si es una sala abierta, necesitaríamos hacer varias estancias y despachos», apunta. Por el momento, la asociación continúa en el bajo que tiene alquilado en la calle Soria, en El Llano. Para colmo de males, estas dependencias tienen problemas de humedades desde el mes de junio. «Estamos llamando al seguro continuamente. La avería está arreglada, pero con este tiempo no pueden venir a pintar porque tardaría mucho en secar», señala la presidenta de Abierto hasta el Amanecer.

Debido a este contratiempo, la asociación ha tenido que trasladar los cursos de formación a la sede del Conseyu de Mocedá «porque la humedad más grande está en la sala de formación y no es nada saludable». Con resignación, García prevé que, «con suerte», no podrán acceder al bajo adjudicado hasta finales de año. No obstante, reconoce que «es un triunfo haber conseguido un local municipal después de veinte años», ya que el dinero que ahora destinan al alquiler se empleará en mejorar las actividades. En el mismo caso está Expoacción. El Ayuntamiento envió una notificación a la organización solidaria para comunicar a sus responsables que el equipo de arquitectos municipales recibiría la orden para adecuar el local, pero que las obras estaban pendientes de la prórroga. Así lo explica el presidente de la asociación, Jorge González, que subraya la urgencia de contar con un nuevo espacio para almacenar los productos que luego reparte el colectivo entre las personas más desfavorecidas.

«No tenemos espacio»

«Ahora mismo somos la entidad de Gijón que más alimentos recibe y no tenemos espacio. Nos estamos trasladando desde el centro comercial San Agustín, donde solo quedarán los mercadillos, al número 3 de la calle Extremadura, a un local de casi 600 metros cuadrados que vamos a inaugurar en unos días», anuncia el presidente de Expoacción. La idea es utilizar esta nueva sede para realizar las clases de apoyo escolar y los cursos de formación, entre otras actividades, y dejar la adjudicada por el Ayuntamiento en Tremañes, cuando tengan las llaves en su poder, como almacén de alimentos y punto de reparto para los usuarios de la zona.

A finales de mes recibirán veinte toneladas de alimentos procedentes de la Unión Europea. «Si no tenemos el local pronto, tendremos que buscar dónde guardarlos». En Reciella-Familes pol asturianu, ya veían venir que el acceso a las instalaciones cedidas por el Consistorio iba para largo. «Ya contábamos con ello porque la convocatoria ponía que estaban sin acondicionar, pero pensábamos que se pondrían a ello», señala el secretario de la asociación, David Coto. Reciella no cuenta con unas dependencias propias, sino que desarrolla sus iniciativas de promoción del asturiano en espacios públicos, principalmente en colegios. «No nos causa mucho perjuicio», asegura.

A Exploradores del Principado también les comunicó el Ayuntamiento que no podría acondicionarse el local adjudicado en Moreda. «Lo último que nos notificaron fueron los planes del sitio, pero nos dijeron que hasta que no hubiera presupuesto no se podían hacer las obras», indica el presidente de la asociación, René Díaz. En su caso, el perjuicio no es muy grande porque pertenecen al grupo Scouts, por lo que ahora comparten local con un grupo de La Calzada.