La prórroga presupuestaria reducirá un 10% los fondos previstos para Servicios Sociales El decreto firmado por la alcaldesa reserva para la fundación 2,2 millones menos que el proyecto aprobado en noviembre por su junta rectora IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 22 diciembre 2017, 02:28

La Fundación Municipal de Servicios Sociales será, tras el propio Ayuntamiento, el organismo que más note los efectos de la prórroga presupuestaria. Según el decreto firmado ayer por la alcaldesa, para el desarrollo de sus programas en 2018 dispondrá de 19,4 millones de euros. Y aunque esa cifra es apenas 74.500 euros menor que la del presupuesto aprobado hace un año, está un 10% por debajo de los 21,7 millones que constaban en el proyecto que fue aprobado en noviembre por su junta rectora, con el único voto favorable de Foro y la abstención del resto de grupos.

La mayor reducción con respecto a las estimaciones que se habían hecho para el próximo ejercicio se da en el apartado correspondiente a los gastos corrientes en bienes y servicios. En la propuesta inicial se habían presupuestado para este capítulo 8,1 millones de euros, pero la prórroga solo mantiene en él los mismos 6,8 millones con los que se inició 2017. Las consecuencias las sufrirán en particular dos programas, el de becas de comedor y el de ayuda a domicilio, que empezaron el año pasado con menos presupuesto del que finalmente fue necesario y cuyas partidas se pretendían ajustar en 2018 a su demanda actual.

En el caso de las ayudas escolares, en el proyecto presupuestario se recogían 1,9 millones para hacer frente al abono entre enero y junio de las 2.580 becas de comedor y 129 becas de atención temprana ya aprobadas para el curso 2017-2018, así como a las que se concedan hasta su conclusión, las que se extiendan a los periodos de vacaciones y la parte correspondiente al segundo semestre del año de las del curso 2018-2019. Sin embargo en la prórroga solo aparecen los 1,7 millones con los que estaba dotado el programa al inicio de 2017. Aunque a lo largo del ejercicio se abordó un incremento de 205.000 euros mediante la oportuna modificación presupuestaria, este dinero se cae en el decreto y para recuperarlo sería necesario recurrir al remanente, del que no se podrá disponer hasta mediados de año. Cualquier cambio precisará del visto bueno del Pleno municipal.

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, empezará el año con una dotación de 3,4 millones de euros, que era la que constaba en el presupuesto inicial del ejercicio en curso. La intención, no obstante, era hacerlo con 4,5 millones, como venía recogido en el presupuesto votado hace un mes en la junta rectora. El incremento de usuarios y de horas de atención -que hizo necesaria a principios de año la licitación de un contrato complementario a los que estaban vigentes desde 2015- ya obligó a aprobar en junio una aportación adicional de 745.000 euros, que elevaba el programa hasta los 4,2 millones y que ahora el equipo de gobierno pretendía no solo consolidar, sino elevar en 245.000 euros más.

La nueva cantidad debía ser suficiente no solo para atender los pagos previstos en los actuales contratos, recientemente prorrogados hasta octubre, sino los que se liciten a continuación, que incluirán una mayor dotación para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras tras haber descartado la posibilidad de la remunicipalización del servicio.

En el capítulo de transferencias corrientes la prórroga refleja una dotación de 7,3 millones de euros, tan solo 40.900 por debajo de lo que constaba en el presupuesto de 2017 pero que supone una reducción de casi 450.000 euros con respecto a los 7,7 millones que venían en el proyecto para 2018. Cuatro de cada diez euros de este apartado presupuestario corresponden a la renta social municipal, que no se verá afectada en modo alguno por el nuevo escenario, pues la intención ya era dedicarle la misma cantidad que se reservó de inicio para ella hace un año, 3,2 millones de euros, que es la que aparece en el decreto firmado ayer. La cifra no incluye, como en los casos anteriores, las posteriores modificaciones aprobadas a lo largo del ejercicio, que en el caso de las renta social supusieron la disposición de 2,5 millones de euros adicionales. Dentro de los programas dedicados a inclusión social sí se notará la ausencia de un presupuesto ordinario en la línea dedicada a ayudas económicas de emergencia, que solo dispondrá de los mismos 401.000 euros con los que empezó 2017, aunque se pretendía que hubiera disponibles en ella 874.000.

Entre las transferencias corrientes también están las aportaciones económicas a entidades sociales mediante convenios de colaboración. La concejala de Hacienda, Ana Braña, ya avanzó el miércoles que la mayoría de ellos aparecerían recogidos en el decreto de prórroga, al tratarse de acuerdos de carácter plurianual o cuyo objeto se prevé prolongado en el tiempo y no limitado a un ejercicio concreto, lo que hizo que ya no se vieran afectados cuando en 2016 se prorrogaron también los presupeustos del año anterior. No ocurre lo mismo con los de nuevo cuño que no aparecían en las cuentas de 2017, como el que estaba previsto firmar con el Chas y La Caixa para un programa de hipoterapia o el firmado este mismo ejercicio con Adafa para un taller de estimulación para personas enfermas de Alzheimer, o con los que en 2018 iban a incrementar su dotación, entre ellos los de la Fundación Albéniz, Afesa y la Unión de Minusválidos de Asturias.

La Fundación de Servicios Sociales también verá recortados con respecto a sus previsiones los fondos para gastos de personal. Se prorrogarán 5,2 millones de los 5,7 que, según el proyecto ahora en el aire, necesitaba para atender las obligaciones con su plantilla, incluidas la actualización salarial y la aplicación del nuevo convenio colectivo.

Por responsabilidad

La alcaldesa, Carmen Moriyón, defendió ayer la necesidad de firmar este decreto de prórroga «por una cuestión de responsabilidad, ya que aunque mañana mismo llegásemos a un acuerdo, no se podría tramitar el presupuesto para el 1 de enero». Añadió, no obstante, que «el diálogo no puede cesar» y recordó que el presupuesto se puede aprobar «en cualquier momento del año», si bien para empezar 2018 «había que tener uno nuevo o uno prorrogado».

Con respecto a la propuesta del portavoz socialista, José María Pérez, de que vinculase la aprobación de las cuentas municipales a una cuestión de confianza, Moriyón replicó que «la confianza la dan los electores cuando votan cada cuatro años y no se la dieron a él, sino a Foro. Y no hemos perdido tampoco la confianza del Pleno en las cuestiones fundamentales, como el plan de vías, el PGO o la gestión del problema medioambiental. Queremos tener un presupuesto renovado cada año, pero eso no va a bloquear el Ayuntamiento. Él sabrá lo que tiene que hacer, pero a la alcaldesa que no la meta en este lío».