La prórroga retrasará al menos hasta febrero la elaboración del Plan Local de Comercio

El Ayuntamiento aseguró ayer a los firmantes del pacto de concertación social (CC OO, UGT y Fade) que el efecto de la prórroga sobre los programas municipales de empleo y desarrollo económico será «prácticamente nulo», dado que la mayoría de los fondos aprobados para estas áreas en 2017 tendrán continuidad en el nuevo ejercicio aunque no se logre un acuerdo presupuestario. Sí se quedarán fuera proyectos que no aparecían en las cuentas elaboradas hace un año y se pretendían incorporar ahora, como el nuevo Plan Local de Comercio, que los comerciantes llevan tiempo demandando.

El borrador de presupuestos presentado en noviembre contemplaba 90.000 euros para la firma de un convenio con la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes, que con cargo a ese dinero se harían cargo de contratar con una consultoría externa un exhaustivo estudio sobre la situación actual del sector y la redacción del documento definitivo con posibles medidas a adoptar por parte de los empresarios y de las administraciones. Hace un mes, en la constitución de la mesa de trabajo y seguimiento del futuro plan, los comerciantes señalaron que debe incluir un censo actualizado de comercios en activo y locales vacíos, así como un análisis de la oferta y la demanda local, un estudio detallado sobre los nuevos perfiles profesionales y un listado de medidas que contribuyan a mejorar la gestión interna de las empresas. También deberá estudiar el público desde tres puntos de vista diferentes: los habitantes de Gijón, los residentes en su área de influencia y los visitantes, categoría que incluye tanto a los turistas como a quienes pasan por la ciudad por motivos laborales. Uno de los principales retos que se pretenden abordar es la adaptación de los comercios locales a un mercado cada vez más dominado por las compras a través de internet. Se trata de uno de los ámbitos que más han cambiado desde la aprobación del anterior plan de comercio, por lo que los empresarios quieren saber «cómo se realiza el comercio 'online', cuánto supone y qué es lo que se compra».

Con la prórroga de los presupuestos de 2017, el convenio para la realización de estos trabajos queda inicialmente fuera de la previsión de gastos para el nuevo ejercicio. No obstante, en la reunión del pacto de concertación celebrada ayer el equipo de gobierno se comprometió a incluir los fondos necesarios para contratar el nuevo Plan de Comercio en una de las primeras modificaciones presupuestarias que se llevarán al Pleno, previsiblemente en febrero. En este sentido, la gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, aseguró estar «tranquila» y se mostró convencida de que cuando llegue el momento los grupos municipales permitirán que la partida prevista para ese plan salga adelante sin contratiempos, «porque hasta el momento la Corporación está aceptando todo lo que se ha negociado en el pacto de concertación y porque su financiación está garantizada y no conllevará ningún endeudamiento adicional».

Cuatro convenios con entidades se quedan fuera y dependerán de futuras modificaciones

Desarrollo empresarial

En el borrador de presupuestos para 2018, el dinero para el convenio del nuevo plan de comercio constaba dentro del programa de Desarrollo Empresarial, donde solo se prorrogarán 4,1 millones de euros de los 4,8 que se aprobaron en 2017. La mitad de esa diferencia corresponde a las partidas para inversiones, capítulo que el año pasado incluyó 324.000 euros para ampliar el edificio del Centro Tecnológico del Parque Científico, una obra que hoy mismo será adjudicada a la empresa Iguastur. Con la prórroga también se quedarán fuera 250.000 euros que se habían consignado para este ejercicio como transferencia de capital al Centro Municipal de Empresas y que tenían como finalidad la mejora de sus infraestructuras y el equipamiento de Quinta La Vega. En lo que respecta a los convenios, el decreto firmado la semana pasada no incluye fondos para los que existían este año con la Cámara de Comercio (40.000 euros), Femetal (40.000) y Asetra (10.000) para acciones de apoyo al desarrollo empresarial, impulso del sector del transporte y la logística y modernización del sector del metal. Sí se han salvado los que existen con entidades con la Unión de Comerciantes (200.000) o la patronal de turismo Otea (60.000), que tenían carácter plurianual. La intención del equipo de gobierno es llevar también a la modificación de febrero los convenios que han quedado sin dotación.

En el área municipal de Empleo, que en 2017 manejó 13,8 millones de euros, la mayoría de los programas se han prorrogado con la misma dotación que la aprobada hace un año, incluido el correspondiente a los planes de empleo, con 5,7 millones de euros. Sumados a los 3,7 que acaba de aprobar el Principado para Gijón en su convocatoria regional, permitirán realizar en 2018 en torno a 350 contrataciones, incluyendo las que se realicen con financiación 100% municipal y las correspondientes a la segunda convocatoria del plan de colaboración público-privada, que incluye contrataciones de al menos un año en empresas. De acuerdo con los datos presentados ayer a los agentes sociales, el único programa de esta área que ha visto mermados sus fondos para 2018 es el de Formación y Empleo, si bien el motivo excede de la competencia municipal. De los 1,3 millones que había hace un año, en la prórroga solo constan 199.000 euros al no poder contar aún con los 1,1 millones para escuelas taller que se esperan del Principado, pues la convocatoria regional no llegará hasta enero. Esto provocará que hasta julio o agosto no puedan estar en marcha.

Para Turismo hay 287.000 euros, 94.500 menos que hace un año. La cantidad que se pierde corresponde al convenio con la Asociación para la Calidad Turística (Agicatur), que tampoco ha podido prorrogarse y dependerá de la modificación de febrero.