«La prórroga no es una tragedia porque el dinero está ahí», tranquiliza Moriyón Carmen Moriyón. / J. PETEIRO La alcaldesa se muestra descontenta con la iluminación navideña. «Si el año pasado merecía un cero ahora le pondría un 4,8 o 4,9», puntúa I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 5 enero 2018, 01:55

«Que no haya presupuesto no es el mejor escenario, pero tampoco se puede considerar un fracaso, porque es el fruto del reparto de mayorías decidido por los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es minimizar su impacto». Pese a las dificultades que lleva asociadas una prórroga como la que afronta desde el inicio del nuevo año, la alcaldesa, Carmen Moriyón, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad y recordó que «todos los servicios básicos, como el autobús, el agua o las basuras, están garantizados». Con respecto a otras cuestiones que han quedado en el aire, como por ejemplo las inversiones o las ayudas a fachadas, añadió que «el dinero está ahí y lo que hay que hacer es utilizarlo de la mejor manera posible. Para ello se llevará al Pleno, donde se decidirá por mayoría en qué gastarlo. Y aunque somos seis grupos, con intereses diferentes, vamos a tirar por ello para que salga adelante. Esto no es una tragedia».

«Hasta el último minuto no perdimos la esperanza de alcanzar un acuerdo con la oposición», afirmó en una entrevista en la cadena Ser. Y recordó que sobre el proyecto inicial presentado en noviembre por su equipo de gobierno «se fueron haciendo modificaciones a medida que se aceptaban propuestas de los otros grupos». Las negociaciones se interrumpieron «cuando se vio la imposibilidad material de cerrar un presupuesto antes de final de año» y fue entonces cuando se optó por la firma de un decreto de prórroga que, según remarcó, no tiene por qué ser definitivo. «Intentaremos negociar, para que pueda haber un presupuesto en cualquier momento. Y al igual que barajan otras administraciones que tampoco lo tienen, podría ser en primavera, en marzo o abril». Antes de retomar el diálogo sobre un proyecto global, no obstante, Moriyón considera que «lo más urgente» es negociar las modificaciones de la prórroga, para incluir en ella partidas que se hayan quedado fuera y se consideren necesarias. Entre ellas estarían las correspondientes a aquellos convenios con entidades sociales que no pudieron prorrogarse de manera automática al no tener carácter plurianual. «Trataremos de agilizarlos», prometió.

La regidora cerró de forma definitiva la puerta a la posibilidad de llevar al Pleno un proyecto de presupuestos vinculado a una cuestión de confianza, una opción que contempla la ley y que garantizaría la aprobación de las cuentas aún perdiendo esa votación si en el plazo de un mes no se logra la investidura de un candidato alternativo. «Para mí es un asunto zanjado», dijo.

Luces «de fiesta de prau»

Moriyón se refirió a otros asuntos, como la iluminación navideña. «Si la comparamos con la del año pasado, que merecía un cero, le pondría un 4,8 o un 4,9. Pero es muy mejorable si vemos la que había en navidades anteriores, que pretendía que la gente estuviera en la calle, fuera a ver tal o cual adorno, disfrutara con las luces... En el Muro no puedes poner unas bombillas que son de fiesta de prau», criticó.

Sobre las quejas de los vecinos de Pescadores por el retraso de las obras pendientes en el barrio, aseguró que darán comienzo el próximo martes, 9 de enero. Y fijó para «abril o mayo» la presentación del informe definitivo de alegaciones al nuevo PGO.