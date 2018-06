El psiquiatra Julio Bobes dice que «este tipo de suicidios son circunstanciales» Edificio de La Calzada en el que se produjo el suceso. / Á. PIÑA La Calzada revivió el trágico desenlace de otro matrimonio de edad avanzada que murió de forma similar hace justo cinco años OLAYA SUÁREZ Gijón Sábado, 23 junio 2018, 03:57

Fallecieron en circunstancias similares, con contextos parecidos, objetivos comunes y lo que es más llamativo, el mismo día, el del inicio del verano, pero con cinco años de diferencia. El suicidio pactado de los dos octogenarios de Ceares ha traído a la memoria de muchos gijoneses un episodio con puntos semejantes, ocurrido el 21 de junio de 2013 en un piso de La Calzada, en la calle María Zambrano.

En esa ocasión, un hombre de 82 años acababa con la vida de su esposa por asfixia, para luego suicidarse. Se trató de una muerte eutanásica, después de años de cuidados a la mujer, de 77 y enferma de alzhéimer. Vivían desde hacía escasas semanas en una vivienda de La Algodonera, en el mismo edificio que su hija. Se acababan de trasladar desde el pueblo de Lugo en el que habían residido siempre. La carga que creían suponer para su familia fue la determinante para que el octogenario decidiese poner fin a su vida y a la de su esposa. Los encontraron muertos, también juntos, como en el reciente caso de Daniel Suárez y Maruja Álvarez, en la calle Felicidad de Ceares.

Según señala el psiquiatra Julio Bobes, «este tipo de casos son circunstanciales y no suelen ser muy frecuentes, atienden a unas causas muy concretas». «Suelen ser personas con una enfermedad cronificada y un deterioro importante, conclusiones claras y contundentes no hay y todos los estudios al respecto no parecen ser concluyentes», señala el jefe de Salud Mental del Área Sanitaria IV de Oviedo y catedrático de la Universidad, quien cifra en «aproximadamente 160» el número de suicidios consumados en el Principado.

Asturias y Galicia lideran las tasas de suicidios de España. «La mayoría de ellos se producen en las zonas más rurales y extremas de la región», precisó Bobes. En los últimos años, se ha detectado un importante aumento de suicidios en personas mayores de 65 años, ligado, según los estudios, en el aumento de la esperanza de vida y en la soledad que sufren muchas personas, además de procesos de enfermedad y deterioro.