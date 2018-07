El PSOE advierte de que Foro hará «lo que quiera» con el plan de ajustes si no hay moción Iván Fernández Ardura, José María Pérez y Marina Pineda, durante el encuentro con Xixón Sí Puede e IU en la Casa del Pueblo. / J. PAÑEDA Aurelio Martín cree que, si ningún grupo cambia de postura en las próximas horas, «el tema quedará zanjado y habrá sido una oportunidad perdida» IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 6 julio 2018, 03:59

La falta de acuerdo para formar un equipo de gobierno de la izquierda, alternativo al que lidera Carmen Moriyón, dejará «las manos libres» a Foro para «hacer lo que quiera» con el plan económico y financiero que el Ayuntamiento debe presentar este mes tras haber incumplido la regla de gasto en 2017. Así lo advierte el PSOE, que considera que esta sería «la consecuencia más clara» del fracaso de las negociaciones para impulsar una moción de censura, actualmente en punto muerto ante la falta de acuerdo sobre quién debería encabezarla como candidato. «Carmen Moriyón y Foro seguirán muy tranquilos el año que les queda de mandato. E incluso más que los tres que llevan, porque esta posición les dejará total y absoluta libertad para desarrollar el plan de ajustes que quieran», señaló el portavoz del grupo municipal socialista, José María Pérez.

El equipo de gobierno presentó a finales de mayo una propuesta de plan económico y financiero que, por el momento, no ha recibido el visto bueno de ningún grupo de la oposición. La concejala de Hacienda, Ana Braña, prevé celebrar una nueva ronda de encuentros con todos los partidos -el lunes se verá con los tres de la izquierda, por separado- de cara a alcanzar los apoyos que le permitan sacar adelante un documento en el Pleno que se prevé celebrar el 18 de julio, esto es, dentro de menos de dos semanas. ¿Qué pasará si no se aprueba? Según Pérez, que el equipo de gobierno «tendrá la libertad de poder gastar el dinero en lo que quiera».

El PSOE recuerda que si las cuentas son intervenidas, lo único que se controlará desde fuera «es que se cumpla con el tope de gasto», con independencia del destino que se le dé a ese presupuesto. Es decir que, llegado el caso, la administración regional vigilará que no se ejecuten más de los 210 millones de euros fijados como límite para 2017, pero no la orientación política de ese gasto ni si se dedica más a unos programas que a otros. Ponen como ejemplo los fondos dedicados a los programas de Servicios Sociales, «para los que el plan presentado por Foro plantea tres millones menos este año y recorta dos más en 2019».

Pérez añade que, una vez en esa dinámica, «no podremos enmendar determinadas acciones», pues solo el equipo de gobierno tiene capacidad legal para impulsar modificaciones. «Y que yo sepa, ninguno de nosotros somos gobierno», señala en referencia a su partido, Xixón Sí Puede e IU.

Complicado final de mandato

Coincide en esa valoración el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, para quien «no existen escenarios intermedios: o hay un gobierno de izquierdas o hay el plan económico y financiero de Foro aunque no logre su aprobación en el Pleno». En este sentido, augura «un final de mandato muy complicado».

Después de que el encuentro del miércoles entre los tres partidos en la Casa del Pueblo terminara sin acuerdo, ante la negativa de Xixón Sí Puede a apoyar a un candidato socialista y la del PSOE a renunciar al puesto que entienden que les corresponde como fuerza más votada de la izquierda, Martín se muestra pesimista sobre el futuro de la moción de censura. «O hay alguna reacción por parte de alguno de los partidos, o el asunto quedará zanjado», dijo el portavoz de IU, quien señaló que «todos coincidimos en que no hay que marear a la ciudadanía». Por eso, pidió resolver este debate, en uno u otro sentido, cuanto antes. «Si entre hoy (por ayer) o mañana (por hoy) no pasa nada y los equipos no volvemos al terreno de juego, no habrá partido y el tema decaerá por incomparecencia».

Consideró que si se certifica el fracaso de la moción de censura «será una oportunidad perdida» y vaticinó «un final de curso bastante caótico». Añadió que precisamente su iniciativa «pretendía evitar que esto se siga degradando y que dentro de diez meses quien llegue al gobierno se pueda encontrar con un Ayuntamiento patas arriba. Bastaba con ponernos de acuerdo en unos mínimos, para lo que más bien sería una gestora en la que el nombre del alcalde sería lo de menos».

No opina lo mismo Estefanía Puente, de Xixón Sí Puede, quien insiste en que «aunque el programa es importante y aparentemente hay puntos en común, llevarlo a cabo no es tan sencillo porque al final alguien tiene que pilotar la nave». Recuerda que la asamblea de Podemos se posicionó a favor de una moción de censura con un candidato «del espacio de Unidas Podemos», lo que hace que «perfectamente pueda serlo el portavoz de IU, o quien IU considere». Sobre todo, después de que Mario Suárez del Fueyo haya renunciado a encabezar esa moción. «Creo que hemos sido generosos. Y como lógicamente el PSOE tiene su postura, contraria a un candidato de Podemos, intentemos ponernos de acuerdo en una opción intermedia y válida para todos», dijo Puente. La edil ve necesario «un cambio real y no solo echar a Moriyón» y pide que la moción de censura «no se quede solo en humo».