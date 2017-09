El PSOE afirma que el PGO «ya no es un desastre» tras subsanar sus deficiencias Comisión extraordinaria de Urbanismo celebrada ayer con todos los grupos municipales y el equipo redactor del PGO. / DAMIÁN ARIENZA Reconsiderará su rechazo tras la inclusión de muchas peticiones suyas, pero insiste en que en febrero de 2016 «el documento se aprobó en falso» MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 14 septiembre 2017, 01:34

El PSOE mantiene su discurso crítico con la forma en que el gobierno local viene dirigiendo la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), pero ayer por primera vez en año y medio dejó entrever que su grupo podría reconsiderar el rechazo tajante al documento que expresó en el Pleno de aprobación inicial.

La edil socialista Begoña Fernández reconoció que tras las modificaciones introducidas en el Plan General, varias de ellas peticiones expresas de los socialistas, «ya no es el desastre que se aprobó en el Pleno de febrero de 2016, que fue aprobación en falso sin las garantías para haber prosperado». Según destacó, la versión que se llevará a Pleno la próxima semana «subsana deficiencias graves de legalidad, corrige errores y rectifica criterios políticos de ordenación equivocados». Como ejemplo de estos cambios se refirió a «la eliminación del maltrato al suelo industrial en la franja litoral de El Natahoyo o la supresión del uso terciario en el Parque Científico y Tecnológico».

También resaltó como una subsanación legal importante, para evitar confrontaciones con el Principado, la incorporación de las actuaciones urbanísticas concertadas como la ZALIA, Ecojove y Nuevo Roces, así como el Plan de Costas de la zona este. Además puso de relieve que con la inclusión de Ecojove se cumple el requisito legal de reservar el 30% del nuevo suelo residencial previsto para viviendas en régimen de protección.

Asimismo expresó la conformidad de su grupo con otras medidas como la mayor contención del crecimiento de los núcleos rurales y la preservación de la actividad industrial y el empleo en el Tallerón y Armón. Incluso manifestó su acuerdo con la decisión política de excluir del suelo urbano consolidado toda la parte sin edificar en El Muselín.

Pese a ello, Fernández defendió la solitaria postura discrepante con el resto de grupos que ha mantenido el PSOE todo este tiempo respecto al PGO. «Ha sido útil. Estamos satisfechos de nuestros trabajo en el Ayuntamiento», aseguró. La concejala remarcó que los numerosos defectos que contenía el documento, puestos encima de la mesa por su grupo en la fase inicial de la tramitación, se han visto confirmados con las modificaciones de calado que el equipo de gobierno ha tenido que realizar ahora.

«Estamos repitiendo el trámite de aprobación inicial íntegro con año y medio de retraso». De esa idea el PSOE no se mueve un ápice. La repite como un mantra pese a que los juristas del equipo redactor del PGO señalan que se trata de un trámite distinto porque a pesar de las variaciones en el documento no hay un cambio respecto al modelo territorial definido en la aprobación inicial.

Otra de las objeciones procedimentales que ponen los socialistas en esta segunda fase, coincidiendo con el PP, es que se ha mentido a la opinión pública desde el gobierno local al afirmar que en este Pleno de septiembre se iba a aprobar el informe de alegaciones. «Lo que aprobará el Pleno la próxima semana no es el informe de alegaciones del PGO, porque no existe, sino una modificción del documento de aprobación inicial», criticó Fernández, que cuestionó la legalidad de aprobar un nuevo documento con arreglo a unas alegaciones que no se han resuelto.

Los socialistas decidirán la orientación de su voto la próxima semana tras «mirar en los papeles cómo se concretan los cambios». Los otros dos grupos de la izquierda, Xixón Sí Puede e IU, que han hecho un esfuerzo por incorporar como propias propuestas de los socialistas para facilitar que se sumen al consenso, opinan que el PSOE se está quedando sin argumentos para seguir instalado en el 'no'. Y que, por tanto, los siete ediles socialistas podrían optar por la abstención en el Pleno, pese a seguir poniendo reparos al procedimiento de tramitación.