El PSOE de Gijón, dispuesto a apoyar una consulta ciudadana sobre los toros
Carlos Zúñiga pide «respeto» al sector y señala que la Feria está garantizada por contrato hasta 2019
IVÁN VILLAR GIJÓN. Jueves, 5 octubre 2017, 01:03

«Mantenemos la postura que ya manifestamos en 2015, y es que este tema puede someterse perfectamente a una consulta ciudadana». Después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) aprobara en su congreso del pasado fin de semana un documento político con un claro posicionamiento antitaurino, instando a adoptar medidas «encaminadas a dificultar las corridas de toros», el grupo municipal del PSOE reiteraba ayer su apuesta por que cualquier decisión en torno a la continuidad de los festejos taurinos en la ciudad se adopte en base a un proceso de participación ciudadana «con todas las garantías». Se trata de una postura más tibia que la acordada por la asamblea regional, en la que se pedía al partido posicionarse «de manera inequívoca» en contra de «un espectáculo denigrante» que se debe «abolir». El concejal César González argumenta que esa «es una resolución que se adopta en el ámbito autonómico y que habrá que ver cómo se concreta, pero le corresponde a la dirección regional». En Gijón, mientras, el posicionamiento pasa por escuchar a la ciudadanía a través de una consulta popular.

Esa vía es la que está tratando de explorar actualmente Xixón Sí Puede, después de que el Pleno, con la abstención del PSOE, tumbara hace dos años su propuesta para que «ningún equipamiento municipal pueda ser utilizado para que el maltrato animal sirva de espectáculo de diversión». Tras haber sufrido hace cuatro meses un segundo varapalo plenario, por plantear la convocatoria de una consulta de forma demasiado ambigua y por no haber seguido los cauces correspondientes, en agosto la formación morada registró ante el Ayuntamiento la pregunta concreta que le gustaría someter a votación ciudadana: «¿Quiere usted que se sigan utilizando en Xixón espacios públicos municipales para celebrar festejos y/o espectáculos taurinos?».

Informes jurídicos

Como paso previo a que la Corporación decida si apoya o no la realización de esa consulta popular, los servicios jurídicos del Ayuntamiento deben emitir un informe que determine si el texto de la pregunta propuesta por Xixón Sí Puede se ajusta a lo que permite para estos casos la ley de bases del régimen local. Es decir, si corresponde a «asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos». La concejala Nuria Rodríguez confiaba ayer en que estos informes ya estén listos y la convocatoria de la consulta pueda votarse en el Pleno de la próxima semana. El gobierno municipal, sin embargo, descarta que el asunto vaya a entrar en la sesión ordinaria de este mes. Tras su aprobación plenaria, en cualquier caso, la consulta requeriría aún el visto bueno del Consejo de Ministros, que tiene la última palabra.

Con respecto al posicionamiento contra los toros de la FSA, Nuria Rodríguez recordó que su formación «siempre ha tenido una clara línea de lucha en defensa de los derechos de los animales, porque escuchábamos a la ciudadanía. Si ahora otros se quieren sumar, no sé si porque antes no oían a la gente o por cuestiones organizativas internas, la puerta está abierta». Comparó el giro de los socialistas en este asunto con el dado respecto a la oficialidad del asturiano.

En una línea se manifestó la concajala Ana Castaño, de IU. «Bienvenidos sean, pero ahora deben pasar de las declaraciones a la acción. Y lo que ha pasado por ejemplo con el IBI diferenciado no me hace ser muy optimista con respecto al grupo municipal socialista», indicó.

«Un gran paso»

Desde la organización animalista Anadel destacaron cómo las juventudes socialistas llevan tiempo participando en sus manifestaciones antitaurinas, posición que ponen en contraste con la mantenida en el Ayuntamiento por el PSOE. «Con el PP, por ejemplo, sabemos lo que hay. Pero otros juegan a la ambigüedad. Y no se puede estar a dos bandas. Deberían mojarse y no abstenerse como hicieron en 2015. Si lo anunciado ahora no se queda en una mera declaración, será un gran paso».

El empresario taurino Carlos Zúñiga, concesionario de la plaza de toros de El Bibio, manifestó su respeto por cualquier posición política, pero pidió «que también me respeten a mí y a mi profesión». Recordó que, por contrato, la Feria de Begoña está garantizada en 2018 y 2019 y añadió que la tauromaquia «está blindada» como patrimonio cultural. Desde la Federación Taurina del Principado de Asturias, Maritina Medio, su presidenta, trasladó su «sorpresa y malestar por este cambio de actitud tan extraño, con el que no sé a quién pretenden contentar». Destacó que el PSOE de Gijón «siempre apoyó la fiesta e hizo muchísimo por ella» e indicó cómo «tiene cantidad de afiliados todos los años en la plaza». Lamentó que en el documento aprobado por la FSA se haga referencia a retirar las subvenciones públicas a las corridas, «porque no cobran ninguna. Al revés, es el Ayuntamiento quien se lucra con lo cobra por la plaza y el impacto de la feria en la ciudad».