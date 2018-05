El PSOE insta a retirar la oferta de 5 millones por el suelo de la Ería del Piles Terrenos de la Ería del Piles. / PALOMA UCHA «No tiene sentido hacer una inversión pública en espacios de ocio», dice Pérez, quien prioriza la compra de Naval Gijón y La Formigosa I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 3 mayo 2018, 00:39

El grupo socialista pedirá en el próximo Pleno que se retire la oferta presentada por los terrenos privados de la Ería del Piles, un suelo que, como adelantó EL COMERCIO, el equipo de gobierno aspira a comprar por cinco millones de euros tras la entrada en concurso de acreedores de la empresa que promovía la construcción de un complejo comercial y de ocio en la zona. El PSOE rechaza que un desarrollo de esas características se lleve a cabo mediante la iniciativa pública, al entender que hay empresas interesadas en tomar el relevo de Astur Promotora. Dada además la situación económica del Ayuntamiento, los socialistas piden priorizar otras actuaciones relacionadas con la actividad económica y el empleo, como la compra de los terrenos de Naval Gijón y de la finca de La Formigosa, en Cabueñes, para ampliar allí el Parque Científico y Tecnológico.

«La imagen que ofrece la Ería del Piles no nos gusta. Su aspecto es lamentable y se ha deteriorado a pasos agigantados porque no se han utilizado los mecanismos de disciplina urbanística para exigir a los propietarios que la mantengan», señaló el portavoz socialista José María Pérez. No obstante, recordó que para la recuperación de este espacio «ya se ha aprobado un plan especial que plantea una serie de usos y sabemos que hay empresas interesadas en desarrollarlos».

Consideró que «lo que debe hacer el equipo de gobierno es centrar la iniciativa pública en actuaciones de interés general que no resuelve el mercado, pero no en crear espacios lúdicos o de ocio como éste. No tiene sentido que un Ayuntamiento gestione un centro comercial o monte bares y gimnasios», dijo el portavoz socialista, José María Pérez. Recordó además que no existe ninguna partida presupuestaria que permita la compra de esas parcelas, «ni se nos ha hecho ningún planteamiento en ese sentido».