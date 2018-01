El PSOE quiere que el Pleno fuerce a Moriyón a presentar un presupuesto José María Pérez sale del despacho del grupo socialista. / DANIEL MORA Registra una iniciativa instando a la alcaldesa a someterlo a votación en febrero y a presentar una cuestión de confianza si no lo saca adelante I. VILLAR GIJÓN. Jueves, 11 enero 2018, 02:35

El grupo socialista llevará al Pleno de la próxima semana una propuesta de acuerdo para instar a la alcaldesa, Carmen Moriyón, a presentar «de manera inmediata» un proyecto de presupuestos para 2018, «agilizando al máximo todos los trámites preceptivos a fin de que pueda ser sometido a debate y votación en el Pleno ordinario del mes de febrero». Si bien el equipo de gobierno no estará obligado a hacerlo, la intención del PSOE es lograr una postura firme por parte de la mayoría de la Corporación «que deje claro el mensaje de que no puede seguir eludiendo sus responsabilidades».

En su iniciativa, los socialistas reclaman además que si el proyecto presupuestario no sale adelante, Moriyón plantee una cuestión de confianza vinculada a una nueva votación de las cuentas. Recuerdan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece que aunque la regidora no lograra tampoco el respaldo mayoritario del Pleno, la confianza se entendería otorgada si en el plazo de un mes no se presenta una moción de censura con candidato alternativo o si esta no prospera. En ese caso, además, los presupuestos quedarían aprobados de forma automática.

«La alcaldesa tiene que dejarse de enredos, preparar un proyecto y llevarlo a votación. Y si no tiene los apoyos necesarios, que recurra a las fórmulas que le permite la ley y lo saque adelante a través de una cuestión de confianza. Cuanto antes lo haga, antes podrá tener ese presupuesto que nos quiso imponer al resto de grupos sin negociar ni aceptar nuestras peticiones. Pero lo que no puede hacer es renunciar gratuitamente a que la ciudad tenga un proyecto económico para este año solo porque no le apetece someterse a un debate en el Pleno», reprochó el portavoz socialista, José María Pérez.

«¿Qué razón tiene para no impulsar todos los mecanismos que existen para aprobarlo?»

El concejal se preguntó «qué razón puede tener el gobierno de una ciudad para no impulsar los mecanismos necesarios para que el Ayuntamiento cuente con presupuesto» y recordó que recientemente Avilés ya recurrió a la fórmula de la cuestión de confianza ante la imposibilidad de lograr acuerdos para aprobar sus cuentas por la vía ordinaria. «No tiene sentido que en Gijón quien tiene esa posibilidad renuncia a ella y encima culpa a los demás de que la ciudad no tenga presupuestos. Ojalá la opción existiera en el ámbito autonómico, y así a lo mejor tendríamos presupuesto regional», añadió.

Pérez también criticó los diferentes posicionamientos públicos mantenidos en las últimas semanas por los concejales del equipo de gobierno y por la propia alcaldesa. «No puedes decir primero que la ciudad va a tener muchos problemas por culpa de la prórroga, luego que en realidad no van a ser tantos porque son pocos millones y después que vamos a ir parcheándolo todo con modificaciones presupuestarias, deuda y demás, cuando existe un mecanismo legal para hacer otra cosa».

Los grandes temas

No es la primera vez que el PSOE emplaza públicamente a Moriyón a presentar una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos, opción que la alcaldesa ha descartado por completo. «Mientras este equipo de gobierno no pierda la confianza del resto de la Corporación en los grandes temas que importan a Gijón, no tengo nada más que considerar», reiteró ayer la regidora en una entrevista en Onda Cero, recordando que en el actual mandato ha logrado el apoyo de cinco de los seis grupos municipales tanto a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación como a la nueva ordenanza sobre calidad del aire, así como un respaldo unánime al proyecto del plan de vías.