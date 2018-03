El PSOE reclama un plan de inversiones a cuatro años para la Empresa de Aguas de Gijón Critica su reducción del gasto en obra pública y que sume 30 millones en reservas cuando hay «proyectos pendientes» IVÁN VILLAR Gijón Jueves, 29 marzo 2018, 02:05

El PSOE reclamará en el próximo Pleno un plan de inversiones a cuatro años por parte de la Empresa Municipal de Aguas que revierta el «notable descenso» de gasto en obra pública que ha registrado en los últimos ejercicios. «Estamos muy preocupados con los datos de estos años. En 2016 hubo un récord negativo con solo 1,4 millones de inversión y en 2017, pese a una ligera mejoría, fueron 3,7 millones, que es el tercer peor dato desde el año 2000 y está muy por debajo de los niveles habituales», señaló el concejal socialista César González.

Puso en contraste la media de 7,4 millones al año en inversiones del periodo 2000-2011, bajo gobierno socialista, con los 4,2 millones de promedio entre 2012 y 2017, tras la llegada de Foro. Recordó que la empresa de aguas «es autosuficiente, no depende de aportaciones del Ayuntamiento y tiene unas reservas de 30 millones de euros. Por lo tanto, no hay ningún condicionante que justifique esta ausencia de inversiones». Consideró, además, que «si la EMA genera beneficios es precisamente porque históricamente hubo una política de reinversión en las instalaciones, que es lo que hace que preste un buen servicio. Si no renovamos su red, irá perdiendo rentabilidad».

El edil del PSOE advirtió también de que «hay importantes proyectos aún pendientes», entre los que destacó el saneamiento de Lavandera, Fano y Valdornón y los pozos de tormentas de El Arbeyal y del parque de los Hermanos Castro. Recordó que este último debería haber estado en servicio ya en 2015, pero aún no ha sido adjudicado.