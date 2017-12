Un «puente» hacia el Conservatorio Uno de los ensayos de la Banda de Música de Gijón. / PALOMA UCHA La Banda de Música prevé crear una escuela como transición a los estudios superiores | La directiva se marca el reto de «cautivar con programas impactantes al público» en sus conciertos para favorecer la llegada de jóvenes a la agrupación LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 11 diciembre 2017, 00:43

La directiva de la Banda de Música de Gijón quiere imprimir un cambio a este colectivo. Integrada por casi la mitad de los 45 músicos que componen la agrupación, este equipo directivo busca renovar su imagen, seguir mejorando la calidad de las actuaciones y captar nuevos talentos. Es decir, es decir fomentar la pasión por los instrumentos musicales entre los jóvenes.

El reto que se han marcado es ambicioso, pero saben que pueden llevarlo a cabo con paciencia y trabajo. Además, han conseguido contar con la colaboración del Ayuntamiento gijonés. Recientemente se reunieron con la alcaldesa, Carmen Moriyón; el concejal de Festejos, Jesús Salvador; y la gerente del Jovellanos, Teresa Sánchez. Los responsables de la banda expusieron su intención de establecer vínculos de colaboración más estrechos con el Ayuntamiento.

No hubo peticiones concretas, explicó el presidente de la agrupación musical, Miguel Ángel Martín. «No hemos puesto ninguna cifra sobre la mesa ni hablamos de dinero. Esto está en una fase muy incipiente aún. Solo nos reunimos para exponerles nuestras ambiciones y ver qué es lo que puede hacer Gijón para ayudarnos a conseguirlas», agregó Martín. Entre esos sueños por alcanzar está la creación de una escuela, de un espacio en el que los más jóvenes aprendan a divertirse tocando un instrumento y decidan si después quieren continuar haciéndolo de manera profesional. «Se trataría de construir una especie de puente hacia el Conservatorio. Si bien es cierto, que la formación sería casi igual, pues hay muchos miembros de la banda que son titulados superiores. Aunque nos conformamos con descubrirles la música y que luego decidan si quieren formar parte de la banda y seguir de manera profesional con la aventura», indicó Martín.

El primer paso, reconoció, es «atraer al mayor número de gente posible a nuestros conciertos para que se contagien de ese gusanillo musical y quieran unirse a nosotros». No obstante, apunta que no será fácil conseguir esta primera parte de su plan. «El interés de los jóvenes por la música es muy bajo. Lo hemos hablado con algunos profesores y creemos que se debe a una mezcla de varios factores. Cada vez tienen más actividades extraescolares y están más emocionados con el mundo digital», argumentó Martín. Siguiendo este planteamiento, se trata ahora de conseguir que los niños vean que hay muchas propuestas para el tiempo de ocio, no solo las relacionadas con las nuevas tecnologías y los deportes. «Debemos romper esa barrera e ilusionar a los niños, que conozcan los instrumentos y se emocionen con esto. Muchos de los que integran la banda, llevan casi toda la vida y hace cincuenta años fueron niños. Tenemos que encontrar la manera de conectar con ellos», sentenció.

El patrimonio de la banda

Otra de las cuestiones en las que confía poder avanzar la directiva de la Banda de Música de Gijón es en la labor de digitalización de todo su patrimonio. Según el presidente, hay cientos de partituras que se han ido acumulando a lo largo de los años y que quieren ahora pasar a formato digital. «Algunas son muy antiguas. La escuela tiene 150 años de historia y en todo ese tiempo se acumulan muchos documentos que queremos conservar y proteger», dijo Martín.

Asimismo, quieren hacer una apuesta firme por la calidad de sus actuaciones. «Acudir a un concierto nuestro cuesta dinero y queremos compensar esa inversión con actuaciones que dejen huella», afirmó el presidente de la agrupación.

En la actualidad, es una de las bandas con más actuaciones por año, medio centenar entre la programación municipal y las asociaciones de festejos. Quieren aprovechar el tirón para «ofrecer un programa más impactante para cautivar al público, que paga por ver algo novedoso».