«'La Madre del Emigrante' es la obra más desgarradora de mi padre»

El reencuentro con 'La Madre del Emigrante' resulta muy especial para Ramón Muriedas apenas tres horas antes de dar una charla en el Ateneo Jovellanos sobre la emblemática obra de su padre, a la que trata de dar, como albacea, el lustre que merece cuatro años después de su muerte.

-Estamos ante el 'Monumento a la Madre del Emigrante'. ¿Qué siente el hijo de Ramón Muriedas?

-Me emociono. Todo lo de mi padre me emociona. Porque veo la pieza, pero le veo a él. Mi caso tiene más densidad. Me voy a lo espiritual, a la parte emocional, a la carga familiar. Y luego... Que es él. Todas sus buenas características están ahí: elegancia, refinamiento, discreción, ingenuidad... Me supera un poco el asunto.

-También sentirá orgullo.

-Siento mucho orgullo. Pero voy a esa parte de él de sencillez y humildad; lo interno. Y lo externo. Veo que mucha gente que viene de Brasil, Argentina, México va a ver la escultura y habla de ella. La cosa va a ir a más y en eso también está lo que estoy haciendo: colocándole donde debe estar, catalogando su obra, divulgándola, haciéndole una página web (ramonmuriedas.com)... Se lo merece. Por la 'Madre del Emigrante' y por toda su obra maravillosa.

-Cuando su padre la concibió en 1970 por encargo del alcalde Ignacio Bertand usted no había nacido. ¿Recuerda su primera 'noticia' de su existencia?

-Él no hablaba de sus cosas. Era una persona sumamente discreta. Me daba un poco de rabia. Le iba preguntando yo. Lo hacía muy bien, era muy perfeccionista, pero no quería decir más. Un ejemplo es que ni exista esa foto suya con 'La lloca'. Ese misterio forma parte de su esencia como persona y de su grandeza. Daba valor a la pieza y no a él.

-Su padre pareció estar mucho tiempo dolido por la reacción adversa inicial. ¿Comentaba eso en casa?

-Ni en casa ni nada. Lo llevaba todo por dentro. Insisto: nunca hablaba de su trabajo. Fue un padre muy introvertido; también muy bromista. Lo puede corroborar mi primo Manolo, su ahijado, que le adoraba. La escultura es como si fuera algo sagrado para él. Se soltaba más con sus amigos. Por ejemplo, en la fundición con Rubio Camín o con los Torres Quevedo.

-De hecho, tuvo dos exposiciones posteriores en Gijón y en la primera, en el Barjola, ni la fue a visitar.

-No iba a ver las piezas porque era demasiado detallista, enseguida veía algo que le faltaba. La de Santander, 'El neptuno', quería hacerla nueva. Nunca estaba satisfecho. Quizá por eso no se acercaba.

-También declaró a EL COMERCIO, en su última entrevista, que le gustaría alargar 'La lloca' medio metro.

-Por ese mismo afán perfeccionista. Nunca contemplaba una obra como algo acabado.

-¿Le veía usted en plena faena en el taller?

-De pequeño, me llevaba mucho al estudio de Madrid. Tenía las obras tapadas con plásticos. Los quitaba con mucha suavidad y las mojaba para seguir modelando el barro. Recuerdo ver sus pinceles... Recuerdo 'Santa Teresa Jesús y Marilyn Monroe', una pieza que causó mucho impacto. Recuerdo 'Las mujeres voladoras'...

-El mayor desgarro de la 'Madre del Emigrante' se centra en la cabeza, desproporcionada, y en sus pies y manos. ¿Era propio del resto de su obra en aquellos años?

-De esa época sí. Luego ese desgarro desaparece y entra en un período más armónico. En los años 80 siguen siendo grandes, pero ya no tanto. Fue un proceso progresivo. Antes, en los 50, su estilo eran piezas más cuadradotas. Normalmente, él solía hacer piezas pequeñas, íntimas, con las que podías convivir en casa.

-¿Es quizá la obra que más transmite, la más trascendente, la más desgarradora, la más expresionista?

-Hombre, de esa época y a esa escala, sí. Puede considerarse que sí. Transmite además más emocionalidad que las otras dos versiones; la de Álvaro Pombo y la del emigrante de California. Tiene otra obra, 'El temblor', una pieza pequeña, de 1964, cuando estaba evolucionando, que puede guardar cierta similitud, pero es mucho más pequeña, de un metro. Y otra un poco posterior presentada en los premios nacionales también preciosa.

-¿Le molestaban los motes?

-No entraba en polémicas, era muy tolerante. Yo prefiero llamarla 'La Madre del Emigrante', pero si la gente dice 'Lloca' acepto todo. 'Muyerona' no me gusta tanto. Es más gracioso 'Lloca'.

-Nieto de emigrante, hijo de notario viajero, su padre representó a una mujer genérica que contempla la partida del hijo. Tenía la emigración bien acuñada en su ámbito familiar.

-Veo 'La madre' como un símbolo, una idea de salir de un entorno donde todo son comodidades a otro, a construir tu vida: algo que tiene costo, pérdida, desgarro, sacrificio.... Vale para cualquier tipo de emigración. Incluso solo para el concepto de irte de tu casa a una nueva ciudad. Para todos. Lo que pasa es que aquí tiene mucho significado. Antes igual no volvían en treinta años. Por eso es una imagen que ha tenido tanto éxito. Un símbolo extrapolable a cualquier persona. El sacrificio, la capacidad de esfuerzo, la lucha e, incluso, la necesidad de nadar... Aglutina muchas ideas, muchos ámbitos; no solo la emigración.

-¿Tiene pensado ya qué traerá a la exposición de Gijón?

-Serán piezas de la colección familiar, de colecciones privadas y del Reina Sofía. Mi idea es traer 25 piezas, que serán esculturas y medallas, ambas en bronce. Quiero traer lo mejor, como una 'Ofelia' preciosa o la versión de Álvaro Pombo. Espero que nos la ceda para la ocasión.