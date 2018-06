Recogen firmas para pedir al Ayuntamiento de Gijón una solución para la playa

La situación de la playa de San Lorenzo de Gijón, donde, desde el pasado 4 de junio ya se ha visto izada tres veces la bandera roja por una mancha marrón en sus aguas, preocupa a la ciudad. Pese a los mensajes de tranquilidad enviados desde el Principado y el propio Ayuntamiento, que atribuyen lo sucedido a las intensas lluvias de los últimos días, las quejas de los vecinos, los deportistas y todos aquellos sectores que dependen del turismo siguen exigiendo una solución para evitar que estos episodios se repitan.

Ahora ese clamor también se ha trasladado a la famosa plataforma de recogida de firmas Change.org, donde una usuaria ha lanzado una campaña para pedir al Ayuntamiento que ponga solución a este problema. Bajo el lema 'Recuperar la playa de San Lorenzo (Gijón)', Paula Buznego ha recogido más de 500 firmas que apoyan su causa y que ella misma describe así:

La realidad es esta: Gijón = 2 zonas, Este y Oeste. En la zona Oeste hay un pozo de tormentas (Natahoyo) y depuradora (Reguerona en Aboño). En esta zona está todo funcionando. En la zona Este tenemos; 1 la vieja depuradora del Pisón que solo hace el tamizado (trapos, compresas y demás)y el resto incluida la «Mierda» van directamente al mar. 2 la nueva depuradora está lista para funcionar pero está parada por una orden judicial. 3 no existe pozo de tormentas y de ahí los alivios. Tanto el emisario como el río Piles que depende de la confederación hidrográfica son males menores. El quid de la cuestión sería o desbloquear la sentencia y poner a funcionar la depuradora del Pisón o hacer una nueva y un pozo de tormentas. El agua de los pisos (pluvial=canalones y fecal= wáteres)va por tuberías hasta el Pisón (donde actualmente no se está tratando)Y si el Pisón tiene mucho nivel alivia (hasta que construyan pozo de tormentas de la zona este).El agua de los arroyos y ríos (como el piles) fue toda la vida y seguirá yendo al mar. Lo q lleven esos ríos ya depende de lo marranos que seamos y de lo que confederación hidrográfica los limpie. Que no nos engañen.... Al final llevamos años bañándonos entre mierda y sin que nos solucionen nada. Está claro que las lluvias empeoraron la situación pero vamos que la culpa no es de la lluvia, el problema es que lo lanzan al mar sin tratar y lleva años así, no hace falta que se ponga el agua marrón, el agua va sin tratar y son heces fecales así tal cual... Toda la vida estuvo el agua marrón con los temporales pero con heces fecales en los muestreos ????? Eso ya es otro telar . NO MÁS MENTIRAS!!!