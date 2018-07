Recupera a su perro en el edificio okupa de El Carmen tras 24 horas perdido 'Jas', el pitbull recuperado. / E. C. El propietario del pitbull requirió la intervención de la Policía e interpuso denuncia contra uno de los residentes en el inmueble PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 2 julio 2018, 00:46

Fueron tan solo 24 horas, pero al dueño se le hicieron eternas. Un pitbull desaparecido el pasado sábado fue encontrado ayer en el edificio okupa de la plaza de El Carmen después de que su propietario lo hubiera visto pasear junto a uno de los residentes ilegales del inmueble. «Lo vi por la mañana en la zona del parque Isabel la Católica y algo me hizo sospechar que quien lo llevaba era uno de los okupas», afirma el dueño, quien automáticamente se trasladó hasta el barrio de El Carmen y repartió su número junto a una foto del can a los propietarios de los negocios de la zona, con el fin de que éstos le avisasen en cuanto tuviesen alguna noticia del paradero de la mascota.

La respuesta no se hizo esperar y, pasado el mediodía, el propietario fue avisado por el dueño de un bar de que el perro se encontraba, tal y como imaginaba desde un principio, en el edificio tomado por los okupas. «En cuanto recibí la llamada, avisé a la Policía y me dirigí al lugar para recuperar a mi perro», cuenta quien, nada más llegar, comenzó a gritar el nombre del perro, 'Jas', hasta que éste se asomó a la ventana al reconocer la voz de su amo. «Una vez que lo vi, ya no me quedaron dudas de que era el mío, así que le pedí a quien se encontraba en la casa en ese momento que me devolviese a mi perro».

El residente le respondió que no, que «el verdadero dueño» del animal no estaba en ese momento en la casa, tras lo cual el propietario trató de subir a la vivienda para recuperar por su propia cuenta al can. «Estaba viendo cómo esta gente tenía a mi perro y se negaba a devolvérmelo», se justifica. Sin embargo, no fue él quien al final fue a recuperar al animal, sino agentes de la Policía Nacional que se desplazaron al lugar una vez obtenida la orden judicial que les permitía entrar en una propiedad privada. «A mi juicio tardaron bastante en realizar toda la gestión, pero lo importante es que 'Jas' ya está conmigo», cuenta su propietario.

Nada más que la Policía abrió la puerta del inmueble, el perro salió corriendo a reencontrarse con su dueño, quien le esperaba en el portal. Mientras tanto, los agentes procedieron a identificar y tomar declaración a los okupas, quienes son ahora objeto de una investigación que tratará de esclarecer los hechos y determinar si la desaparición del perro podría ser constitutiva de delito. «Yo ya había puesto la denuncia cuando desapareció 'Jas', así que todo esto se suma a esa primera denuncia. No obstante, a mí lo que me preocupaba era recuperar a mi perro, que ahora ya se encuentra en casa. No me voy a volver a separar de él», declaró el propietario, quien reconoce haber vivido 24 horas de verdadera incertidumbre.