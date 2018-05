«Las redes sociales producen relaciones más superficiales y consumistas»

La aparición de Internet y las redes sociales influye sobre las relaciones afectivas que se establecen entre las personas. Bajo esta premisa, la doctora en Educación y sexóloga Soraya Calvo (Oviedo, 1986), lleva tiempo desarrollando diferentes estudios en torno a la relación existente entre tecnología y sexualidad. Ayer, en el Patio de la Favorita, ofreció una conferencia, incluida en el ciclo 'Gijón con ciencia', sobre perfiles, selfies y 'me gustas' y todo lo que estas cuestiones tienen que ver con la sexualidad.

-Sexualidad y tecnología. ¿Son términos cada vez más próximos?

-Cuando hablamos de sexualidad e Internet la gente siempre piensa en pornografía. Esta es una idea muy limitada. La tecnología está presente desde las relaciones para la seducción, ligar, hasta las relaciones que establecemos cuando tenemos una relación con alguien, a través de aplicaciones como Whatsapp, Tinder o Instagram. Estas plataformas tienen un trasfondo muy importante desde el punto de vista de cómo queremos proyectarnos hacia los demás. El tema de los selfies, por ejemplo, es muy interesante analizar.

-¿En qué sentido?

-Sobre todo las diferencias de género que evidencian. Realicé una investigación para la que tuve que analizar 528 perfiles de jóvenes asturianos. Ese análisis reveló que ellas intentan siempre mostrar expresiones de felicidad y ternura y tienden a disociar el cuerpo de la cara para mostrar cosas diferentes. En cambio, los chicos no miran directamente a la cámara ya que buscan dar una sensación de interesantes, de complejidad. Los hombres ocupan mucho espacio en las fotos. Les gusta parecer fuertes y exitosos.

-Por tanto a través de los selfies se pueden definir diferentes perfiles, ¿no?

-Sí. Hay muchos estudios que giran en torno a los selfies y de los que se pueden extraer las diferencias de género, sociales y culturales.

-¿La tecnología mejora o empeora las relaciones?

-(Risas). Es muy difícil contestar a eso. La realidad es que las redes ofrecen muchas más posibilidades de comunicarte con gente. También provocan que puedas tener una bronca con tu pareja en cualquier momento del día y también crea una exposición de la vida de la pareja, o la futura pareja, que genera un estado de inseguridad constante. Sin embargo yo no diría que las aplicaciones tienen la culpa de eso, sino que lo centraría más en los problemas comunicativos.

-¿Hay un equilibrio entre pros y contras?

-Depende de lo que la persona haga con la tecnología. No importa tanto la tecnología que utilicemos sino el uso que le demos. Eso tiene que ver con que sepamos interpretar lo que nos dicen los 'influencers' o entender el lenguaje de los emoticonos.

-Entonces hay un sector, el que no es capaz de ello, que está quedando excluido, ¿no?

-Sí. Para las personas que no utilizan las redes el nuevo lenguaje puede resultar como hablar en chino. Esa parte del lenguaje no verbal de las relaciones, en Internet se suple con memes, emoticonos, vídeos... Y evidentemente hay un sector de la población que no sabe usarlo.

-¿Puede esto repercutir en las relaciones intergeneracionales?

-Claro. En las paternofiliales, por ejemplo, un montón. Pero también en las parejas con una diferencia de edad grande, que van a ver como algunos mecanismos de comunicación se pervierten.

-¿Solventan las redes los problemas comunicativos?

-Las redes sociales sirven para superar muchas dificultades de comunicación, pero no son la panacea. Si nos encontramos seguros en un espacio como Tinder pero dejamos de lado la comunicación analógica, al final vamos a tener grandes dificultades para relacionarnos. Para algunos jóvenes, las redes pueden servir para reforzar la seguridad en sí mismos y demás aspectos relacionados, pero también es cierto que hay según que dificultades de comunicación que no se pueden salvar a través de las redes sociales y que precisan de una atención pedagógica. Las redes son un buen mecanismo para superar pequeñas situaciones de timidez, pero si las dificultades son mayores que simple timidez, las redes sociales pueden incluso agravar el problema.

-¿Está Internet dirigiendo a la sociedad hacia un modelo de relaciones basado en el consumo?

-Sí. Nadie debe olvidar que las redes sociales son empresas, y por tanto lo que quieren es vender. Facebook no quiere conseguirte muchos amigos, sino inducirte al consumo. Esto nos lleva a relaciones muy superficiales y esporádicas y al consumo de personas. Es algo que siempre estuvo ahí pero que ahora tiene más posibilidades de continuidad. Sin duda tendremos que analizar desde un punto de vista más crítico.