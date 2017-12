La regla de gasto impide aprobar este año ocho millones de euros en ayudas a fachadas Obras de reforma en el poblado de Inuesa, con la ayuda municipal aprobada en 2016. / AURELIO FLÓREZ Son subvenciones que cuentan ya con un expediente favorable, pero cuya resolución por la junta de gobierno se está posponiendo a 2018 I. VILLAR / M. MORO GIJÓN. Sábado, 16 diciembre 2017, 00:58

La estrategia de aplazamiento de compromisos de pago adoptada por el gobierno municipal de Foro para tratar de evitar que el Ayuntamiento incumpla a finales de año la regla de gasto impuesta por la Ley de Estabilidad, mantiene paralizados cientos de expedientes de ayudas para la rehabilitación de fachadas y la supresión de barreras arquitectónicas. Según explicó la concejala de Hacienda, Ana Braña, se trata de solicitudes que cuentan ya con el visto bueno de los técnicos municipales, pero aún no han sido llevadas a la junta de gobierno para su aprobación definitiva. El objetivo es que el pago de estas subvenciones no compute como gasto este ejercicio y así no superar un tope que podría obligar al Consistorio a aprobar un plan económico y financiero y dejar sus cuentas bajo la tutela del Principado. Braña confió en que estos expedientes, que suman ayudas por un importe de ocho millones de euros, puedan desbloquearse en enero, por lo que el gasto aparecería ya en las cuentas de 2018.

En los cajones de Urbanismo hay un total de 435 solicitudes pendientes de la oportuna resolución de la junta de gobierno. 250 corresponden a ayudas para la rehabilitación de fachadas, 176 para la supresión de barreras arquitectónicas (instalación de ascensores o salvaescaleras, bajada de los existentes a la cota de portal, etcétera) y nueve para la reforma de fachadas incluidas en el plan especial del Muro de San Lorenzo. El expediente más antiguo pendiente de aprobación corresponde al año 2013. Hay otras dos solicitudes de 2014; 17 de 2015; 152 de 2016, y 263 de 2017.

SOLICITUDES PENDIENTES 2013: una, correspondiente a la rehabilitación de fachadas. 2014: una del plan del Muro y una de supresión de barreras arquitectónicas. 2015: ocho de fachadas, siete de barreras arquitectónicas y dos del Muro. 2016: 95 de fachadas, 52 de barreras arquitectónicas y cinco del Muro. 2017: 146 de rehabilitación de fachadas, 116 de supresión de barreras y una del plan del Muro.

Año de récord

Entre 2011 y 2017, el Ayuntamiento concedió 1.175 subvenciones por un importe total de 58,1 millones de euros, de los que aún tiene pendientes de pago 16,1 millones de expedientes aprobados en los cuatro últimos años. 25 de las ayudas a las que se dio el visto bueno fueron para edificios incluidos en el plan del Muro, 581 para la rehabilitación de fachadas y medianeras, 565 para la supresión de barreras arquitectónicas y cuatro para actuaciones integrales en manzanas degradadas (la calle Francisco Eiriz de Jove en 2012, dos fases del poblado de Inuesa de Tremañes en 2013 y 2016 y Portuarios en 2017).

El equipo de gobierno destaca este ejercicio como «un año de récord» con 10,4 millones de euros concedidos para un total de 91 actuaciones.