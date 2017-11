«No hay relevo generacional, es difícil enganchar a los jóvenes a la montaña» Bercial preside el Torrecerredo desde el año pasado. / JOSÉ SIMAL Paco Bercial, presidente de la Agrupación Montañera Astur Torrecerredo: «El futuro de la Semana es el circuito mundial de festivales montañeros, del que formaremos parte sin perder nuestra identidad gijonesa» SARA GARCÍA ANTÓN GIJÓN. Domingo, 26 noviembre 2017, 02:35

La Semana Internacional de Montaña cumple cuarenta años y lo hace con retos, como formar parte de los circuitos internacionales. Paco Bercial, presidente del Torrecerredo -organizador junto al grupo Ensidesa, La Peñuca, El Trasgu Andayón y la Unión Deportiva Gijón Industrial-La Calzada- habla sobre el futuro de esta cita con la montaña.

-¿En qué estado de salud llega la Semana a su cuadragésima edición?

-En un buen estado. Este año, además, incluimos un homenaje por los cincuenta años del grupo de rescate de la Guardia Civil.

-También ha habido en la semana previa actividades sobre el mushing. Incluso la Agrupación Montañera Torrecerredo ha incluido esta disciplina en sus actividades.

-Era algo desconocido no solo aquí sino en España. Viene de la necesidad de transporte en los países nórdicos. Y se vio que había una actividad deportiva que poco a poco se va metiendo en clubes y federaciones. Se vio esa opción para la gente a la que le gustan los perros y hacer deporte con ellos, en trineo, bici o corriendo.

-¿Cuánta gente hay en el Torrecerredo con el mushing?

-Más de veinte personas, ha tenido buena acogida. Y están participando en pruebas. Ya venían ellos con su experiencia, no fue una iniciación desde el club. Vinieron y les acogimos.

-El mushing, el esquí alpino, la escalada... ¿Son propuestas para atraer a gente joven a la montaña?

-Es muy difícil engancharlos. Hay un déficit de relevo generacional. El montañismo como tal está no decayendo, porque la montaña gusta. La gente va a la montaña. Pero a los jóvenes les gustan más otras actividades por el tema de la competición, el aplauso, salir con una medalla... Hay muchas actividades extraescolares y más llamativas... hasta que se la conoce. Porque cuando se conoce la montaña, esta ofrece mucho. No solo es el subir por subir. Está la escalada, que sí gusta a los jóvenes, porque encuentran algo de riesgo. También el esquí alpino atrae, pero para competir hay que desplazarse y eso implica gastos.

-Están los Juegos Deportivos del Principado o las actividades impulsadas por el Ayuntamiento...

-Sí, pero entramos en conflicto con otros deportes. Se están haciendo cosas desde la Administración, que son quienes tiene el dinero. Animadores los hay, y muy bien preparados, pero falta continuidad. Es difícil que un niño que va a un campamento siga con la montaña. Incluso porque tiene otras aspiraciones, como jugar al fútbol ya que sus ídolos son futbolistas o al tenis porque lo es Nadal.

-A su Semana de Montaña vuelve Carlos Soria, con más de 70 años y acumulando retos en la montaña.

-Es un atleta mediático. Hay que mirarse en los veteranísimos, el tesón de Soria, su fuerza de voluntad, su estar al día y el no desfallecer.

-¿Por dónde pasa su futuro?

-Por entrar en contacto con grandes festivales de montaña del mundo. Esto es una referencia cultural de Gijón desde hace cuarenta años, gracias a la Semana vimos lo que había en el mundo. Queremos entrar en los circuitos manteniendo nuestra identidad de festival de Gijón y el Memorial Julio Bousoño, que es quien más trabajó por esto.

-¿Seguirán conjugando ponentes y filmaciones?

-Queremos seguir manteniendo el valor humano, de gente que viene a contar cosas. Aunque ya es necesario también cine de alta calidad. El espectador quiere ver buenas filmaciones.

-Recientemente se dio a conocer un vídeo de varias personas despeñando a un jabalí en el Cares. ¿Falta educación? ¿Qué pudo pasar?

-No sabemos exactamente cómo empezó todo. Pero la educación hacia el medioambiente es clave. Hay que acatar las reglas del deporte, que en este caso incluye a la naturaleza y el terreno de juego que pisa. Y ahí entra desde el jabalí, mal mirado en zonas urbanas porque baja hasta la playa, hasta el quebrantahuesos. El respeto a la naturaleza es uno de los valores del montañero bueno. Y luego está la educación básica, la que se trae de casa.

-Cuya ausencia se deja notar en otras cuestiones, como los residuos.

-Aún sigue habiendo gente que tira cosas en la montaña y no hay recogida de basuras a 2.000 metros. Pero a diez minutos de una cumbre hay un contenedor que recoge el Ayuntamiento. Te encuentras cosas irreciclables como el envoltorio de una barrita energética y no pesa ni ocupa.

-Pagar por los rescates, ¿sí o no?

-Si pagara todo el mundo y no solo los montañeros... Que cobren a un montañero porque le ocurrió un incidente y no, por ejemplo, a un pescador, un accidente de tráfico, ganado extraviado... No tiene que haber diferentes categorías de rescatable: a quién rescato y a quien le cobro. Pero en principio no habría que cobrar.

-Y no subir sin seguro...

-Más que tener seguro, lo que hay que hacer es no subir sin formación previa. Tu mejor seguro es estar formado y saber qué hay que hacer.

-¿Está masificada la montaña en Asturias?

-No. Lo que sí se ve es una masificación en zonas que se venden muy bien y no son muy montañeras, aunque están en el entorno de la montaña. Acudir a ellas está al alcance de cualquiera y se facilita mucho el ir, como los Lagos, el Cares...

-En algunos países se cobra por recorrer sendas. ¿Aquí sería viable?

-Muchos montañeros piensan que eso sería crear parques temáticos. Y poner puertas al campo. No se debe cerrar la montaña. El montañero siempre cuidó la montaña y ahora se prohíbe ir por sitios de cierto riesgo medioambiental. El montañero bien formado en un club no va a cometer ninguna fechoría. Todo el mundo tendría que ir a iniciarse antes.