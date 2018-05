Mujer española de 35 a 44 años, perfil mayoritario de la renta social La propietaria de un establecimiento coloca en el escaparate la pegatina que acredita su adhesión a la renta social municipal. / DANIEL MORA Servicios Sociales aprobó dos tercios de las solicitudes recibidas, con 2.628 beneficiarios y un gasto de 5,8 millones I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 12 mayo 2018, 01:02

La Fundación Municipal de Servicios Sociales acaba de publicar su memoria anual, correspondiente a 2017, que por primera vez recoge datos correspondientes al perfil de los solicitantes de la renta social municipal, programa que se puso en marcha el año pasado. En las dos convocatorias realizadas a lo largo del ejercicio -la primera de mayo a julio y la segunda en noviembre- se recibieron 4.715 solicitudes. Al cierre de la memoria habían sido resueltos 3.938 expedientes, de los que dos tercios (2.628) se cerraron con la concesión de la ayuda. El grueso de esos beneficiarios, 2.515, son perceptores de otras prestaciones públicas, por lo que han sido incluidos en la denominada 'línea 1', que solo permite usar la renta social con un carácter finalista, esto es, para la compra de unos productos determinados (ropa, calzado, electrodomésticos, material ortopédico, gafas, etcétera). Los 113 restantes, han accedido a la línea dos, que autoriza a usar la tarjeta libremente, exceptuando gastos como restaurantes, discotecas, casinos, gimnasios o entradas para espectáculos.

De las 1.310 solicitudes denegadas, 599 (45,7%) lo fueron por superar el tope máximo de ingresos permitidos en las bases y 414 (31,6%) por el motivo contrario, no alcanzar el umbral mínimo para poder optar a la renta social municipal. 93 solicitantes no estaban al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, 75 llevaban menos de un año empadronados en Gijón y 48 porque su unidad económica de convivencia (matrimonio, pareja de hecho, parentesco hasta segundo grado o vivienda compartida 'por situaciones constatables de extrema necesidad') tenía una antigüedad inferior a seis meses. Hubo tres renuncias voluntarias y 77 desestimientos «por distintas causas». Tan solo una solicitud fue rechazada «por no tener nacionalidad española o tratarse de un extranjero con situación legal no regularizada».

Más información Abierto el plazo para solicitar las becas de comedor escolar

Según detalla la memoria, el 81% de las solicitudes resueltas corresponden a solicitantes españoles (3.190). Les siguen, ya muy por debajo, los originarios de Rumanía (189), Marruecos (70), República Dominicana (44) y Colombia (43). Por sexos, hay una importante prevalencia de mujeres, con 2.572 que representan el 65,3% de los solicitantes. El tramo de edad más representado es el que va de 35 a 44 años (1.161), seguido de los que tienen entre 45 y 54 (1.093). En lo que respecta al estado civil, del tercio de solicitantes que ha facilitado esa información más de la mitad (690) están casados, 322 divorciados, 115 solteros y 63 separados. Los 32 que informan de una situación de viudedad son todo mujeres. Constan 681 familias monoparentales (el 94% encabezadas por mujeres), con una media de 1,3 hijos cada una.

267 solicitantes declararon carecer de ingresos previos y en total 1.645 estaban a la hora de pedir la ayuda por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que equivale a 537 euros al mes. 2.669 de las personas que se postularon para el cobro de la renta social son perceptoras del salario social autonómico, 659 de ingresos procedentes del Servicio Público de Empleo, 191 de la renta activa de inserción, 227 de pensiones de jubilación o incapacidad y 366 de ingresos fruto del trabajo. 629 recibieron becas para comedor escolar del Ayuntamiento, 1.036 ayudas municipales al consumo energético y 629 ayudas al alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda.

La semana pasada la concejala Eva Illán cifró en 5,8 millones el importe de las ayudas ya concedidas.

En lo que respecta a los programas tradicionales del Ayuntamiento, la memoria de Servicios Sociales recoge que se concedieron 1.082 ayudas a la integración de personas y familias -una prestación periódica para atender las necesidades básicas- por 1.069.000 euros y 172 ayudas de emergencia -para gastos ordinarios o extraordinarios- por 59.000 euros.