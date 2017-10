La respuesta de una gijonesa a la profesora catalana que dijo que Asturias no fue reconquistada porque había «poco más que rebaños de cabras» Eugènia de Pagès i Bergés también puso en duda la figura de Don Pelayo de quien dijo que fue un «mito para presentar a España como defensora de la Iglesia católica» ELCOMERCIO.ES Martes, 3 octubre 2017, 11:32

Las palabras de la historiadora catalana Eugènia de Pagès i Bergés, que en su última obra 'No m'ho van ensenyar a l'escola' aseguraba que la 'Reconquista' «no fue tal», han generado un río de críticas en Asturias. Parafraseando a Ortega y Gasset en la obra 'España invertebrada' - «yo no entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura ocho siglos»-, la escritora introduce su polémica opinión sobre lo que ocurrió realmente. Según Pagès i Bergés, en las crónicas de la época se hablaba de «conquistar o ganar, no de reconquistar» y, las crónicas musulmanas justifican la no conquista de Asturias porque era «poco botín una franja en la que poco más había que unos rebaños de cabras».

Igualmente criticadas fueron sus declaraciones sobre la figura de Don Pelayo, de quien dijo que fue un «mito para presentar a España como defensora de la Iglesia católica».

Como era de esperar, han sido muchas las personas, y en especial desde Asturias, quienes han entrado en el debate histórico a raíz de estas afirmaciones. Entre ellas se encuentra la gijonesa Mada Berjón López quien, con un mapa y una breve explicación de hasta dónde se extendía el reino de Asturias en la época de Alfonso III, ha cosechado muchos elogios en Facebook.