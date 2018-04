Un retrato fotográfico de «aquellos 'húngaros' que llegaban en carros» Luis Felipe Capellín, en la presentación. / A. FLÓREZ Luis Felipe Capellín presentó en el Antiguo Instituto un viaje a los orígenes históricos del pueblo gitano PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 18 abril 2018, 03:40

Un homenaje a la historia del pueblo gitano como reivindicación de su lugar en la sociedad. 'Somos de ayer y recorremos el mundo' es una selección de medio centenar de fotografías que congelaron diferentes momentos capaces de explicar gran parte de la larga tradición romaní. «Tengo mucho cariño y respeto por el mundo gitano y quería hacerles un homenaje», apuntó Luis Felipe Capellín, promotor de la exposición que albergará el Antiguo Instituto hasta el próximo 25 de abril.

Las fotografías, pertenecientes al archivo personal de Capellín, reflejan en cuanto a fechas y lugares un orden caótico que responde perfectamente al sentimiento o la forma de vida de los gitanos.

Fotografías como la que da imagen a la exposición, una instantánea tomada por el fotógrafo Augustus Sherman en el Nueva York de principios del siglo XX, y en la que se puede apreciar a una familia gitana recién llegada a la gran ciudad. La foto captura conceptualmente el nomadismo que siempre ha caracterizado a los gitanos.

«Los gitanos deben venir a la exposición con la cabeza bien alta», reivindica

Capellín acreditó esta idea a través de diferentes recuerdos de sus primeros contactos con las gentes de esta etnia. «Pese a que me considero de Gijón, nací en Cangas de Onís, y me acuerdo cuando era un niño y veía llegar a los gitanos al pueblo. Venían en carros y los solíamos llamar 'húngaros'. Nos fascinaban los vestidos largos de las mujeres y lo distinto de su manera de hablar», rememoró.

Primos brasileños

También explicó que su interés por el pueblo gitano continuó a medida que pasaron los años. «Hubo una vez que me dio por hacer un viaje por Europa en autostop y nadie me cogía en su coche. De repente aparecieron unos gitanos con sus carruajes y me invitaron a cenar. Nada más terminar me cogió un camión y me llevó a mi destino. No tengo ninguna duda de que aquellos gitanos me dieron suerte», dijo el promotor con evidente cariño.

A lo largo de su vida, Capellín entraría en contacto con los gitanos en numerosas ocasiones, hasta el punto de que se considera uno más pese a no haber nacido romaní. «Los gitanos se llaman primos entre sí. Tal es así que yo tengo primos en Brasil que ni conozco», comentó entre risas. Lo que sí conoce es que la realidad de este pueblo no ha sido siempre fácil para sus integrantes. «Hacer aquí la exposición busca que los gitanos sientan este lugar tan emblemático como suyo y que entren con la cabeza bien alta», reivindicó.

Algunas de las fotografías llevan en posesión de Capellín más de cuarenta años, por lo que varios de los autores originales no viven ya. Pese a ello, el promotor quiso aclarar que los derechos de la exposición no le corresponden a nadie más que a los propios protagonistas de las fotos. «Pese a que las instantáneas estén tomadas por diferentes fotógrafos, quien sale en ellas son los gitanos retratados, por lo que no tendría sentido pensar que los derechos de autor fuesen de otro», razonó.