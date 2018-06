Reunión con los grupos que preparan la moción de censura Martes, 26 junio 2018, 02:45

Hugo Morán, que hoy tomará formalmente posesión de su cargo, explicó tras su reunión con Moriyón que las reivindicaciones de Gijón en torno a los problemas de depuración de la zona este «fue uno de los primeros expedientes que me encontré al llegar, y esta mi primera visita como secretario de Estado que afecta a un proyecto en tramitación. Le he prometido a la alcaldesa una interlocución permanente sobre este asunto». El encuentro con la regidora no fue el único que mantuvo ayer. Tras salir de la Alcaldía, Morán se dirigió a las dependencias del grupo socialista, donde se reunió con PSOE, Xixón Sí Puede e IU, los tres grupos que estudian la presentación de una moción de censura en Gijón. La iniciativa fue del portavoz socialista, José María Pérez.