«Podemos está cómodo gobernando sin dar la cara. No habrá moción de censura»

Es el 'hombre para todo' de Ciudadanos en Gijón. Inició el mandato como asesor del grupo municipal, puesto en el que ejerce como mano derecha de su único concejal y prácticamente como un segundo edil en la sombra. En 2016 fue elegido coordinador de la agrupación local de la formación naranja. Y desde ese cargo, afronta el reto de garantizar en 2019 la continuidad del partido en el Ayuntamiento, algo que confía en lograr aún con más representación.

-¿Qué balance hace de la labor de Ciudadanos en el Ayuntamiento?

-Muy positivo. A pesar de contar solo con un concejal, hemos tenido gran visibilidad y hemos abierto en el Pleno debates importantes. Por ejemplo, hemos tenido gran influencia en las políticas municipales en materia de regeneración democrática, como la aprobación de una ordenanza de transparencia. También en asuntos relacionados con la promoción económica y el empleo y otros asuntos que aunque puedan parecer menores son muy importantes para mucha gente, como el de la accesibilidad. La nueva ordenanza también fue iniciativa nuestra.

-¿Qué asuntos lamenta no haber podido sacar adelante?

-El que más, la gratuidad de las escuelas de las escuelas de 0 a 3 años. Entendemos que es perfectamente asumible por el Ayuntamiento y además de ayudar a muchas familias podría contribuir a paliar el problema demográfico. Por otra parte, no hemos conseguido que se acabe con el clientelismo que hay instalado en la ciudad y que se ve muy bien en el tema de la cesión de los campos de fútbol, que se deberían abrir a toda la ciudadanía.

-Siendo solo uno de veintisiete, ¿es fácil que cuenten con ustedes a la hora de pactar políticas?

-Lo es desde el punto de vista de que, como ocupamos una posición de centro, podemos hacerlo tanto a derecha como a izquierda. Hemos presentado iniciativas conjuntas con grupos de izquierdas y de derechas, y también han apoyado las nuestras desde ambos lados.

-Pese a alcanzar acuerdos con todos, los hay muy beligerantes con ustedes, como Xixón Sí Puede.

-Parece que han decidido ser más beligerantes con Ciudadanos que con Foro o incluso el PP. Demuestra que tienen miedo a nuestro avance y que ven que representamos la verdadera regeneración democrática.

-En Asturias, Foro ya hablaba de regeneración democrática y de acabar con los clientelismos cuando irrumpió en la escena en 2011.

-Lo hacía de boquilla, porque no se tradujo en hechos. Ha seguido adjudicando jefaturas de servicio por libre designación y no por concurso, no ha puesto coto a las subvenciones nominativas... No ha hecho lo que prometía. Pero Foro en 2011 no era un proyecto realmente nuevo, sino el proyecto personal de una persona como Álvarez-Cascos, que llevaba muchísimos años en la política.

-¿Qué les diferencia?

-Muchísimas cosas. Nosotros somos un proyecto verdaderamente regenerador y para toda España. Y tenemos posiciones claras en materias donde Foro no lo hace. Lo vemos con la política social, donde simplemente ha cedido a las pretensiones de la izquierda más radical.

-Son muy críticos con la renta social municipal. ¿Debe suprimirse?

-Criticamos cómo se ha gestionado, con una puesta en marcha precipitada, y también sus bases, que contemplan por ejemplo que se conceda por orden de solicitud. Estamos de acuerdo en que exista una ayuda, pero condicionada a que sus beneficiarios participen en itinerarios de inserción sociolaboral, para que sea realmente efectiva y les ayude a salir de su situación. Lo de ahora es beneficencia pura y dura. También pedimos que se controlen adecuadamente los gastos. No criminalizamos a los beneficiarios, como hace el PP. Pero el programa se creó sin planificarlo lo suficiente.

-¿Van a apoyar el plan económico y financiero que tiene que presentar el Ayuntamiento en julio?

-Ya le hemos manifestado al equipo de gobierno que no lo bloquearemos, porque es una obligación legal, pero de ninguna manera vamos a apoyarlo. Nosotros votamos en contra de los presupuestos de 2017, cuya ejecución hizo que superáramos la regla de gasto. Quienes votaron a favor, como el PP, o se abstuvieron para permitir la aprobación de esas cuentas, como Xixón Sí Puede e IU, deben tener ahora la corresponsabilidad suficiente para asumir sus efectos, de los que nosotros habíamos advertido. Que acuerden ellos el plan.

-Sí han votado a favor del informe de alegaciones del PGO...

-Lo hemos apoyado por responsabilidad, para desbloquear la situación del urbanismo y porque la ciudad no puede seguir regida por un plan de hace veinte años, que corresponde a una realidad totalmente distinta de la actual. Pero mantenemos profundas discrepancias con la solución planteada para algunas zonas, como es el caso de Naval Gijón, donde siempre defendimos un uso mixto, incluyendo el residencial.

Cambio de rumbo

-¿Ve posible que prospere una moción de censura en Gijón?

-No, porque hay partidos que están más cómodos condicionando la acción del gobierno desde la oposición que teniendo que dar la cara. Es el caso de Xixón Sí Puede, que ha condicionado muchas políticas sin asumir los costes de estar gobernando. La ciudad necesita un cambio de rumbo, pero eso no pasa pasa porque nos gobierne un tripartito que no tienen un proyecto común. La izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo en asuntos como la renta social, el plan económico y financiero, el PGO o la respuesta contra la contaminación. Difícilmente representan una alternativa de gobierno. Sería nefasto, porque seguiríamos en una situación de parálisis, y sin la posibilidad que hay ahora de negociar con otras formaciones políticas.