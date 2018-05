«Hay que saber qué ocurrió, cómo fue la actuación policial y tomar medidas»

«Es necesario saber qué ocurrió, cómo se desarrolló la totalidad de la actuación policial y, a partir de ahí, tomar decisiones». El delegado del Gobierno, Mariano Marín, se pronunció ayer sobre el vídeo difundido por las redes sociales, en el que se puede ver a un agente de la Policía Nacional pegando con una defensa a un joven en una zona restringida al paso en el espigón de Poniente. En las imágenes, grabadas por un ciudadano, se escucha cómo el agente se dirige al chico con la frase: «Te voy a reventar».

«Tenemos que estar a resultas de la investigación reservada que se está realizando. Sería imprudente por mi parte entrar a valorar. Sabemos que ese vídeo que se ha difundido por las redes sociales es solo una parte pequeña de la actuación policial», valoró el delegado del Gobierno. «Si los servicios de la Policía Nacional determinan que pudo haber alguna infracción se podría abrir un expediente sancionador y si no, no. Pero creo que tenemos que esperar, máxime cuando en el día de hoy no existe una denuncia planteada sobre este tema», abundó Mariano Marín.

Por su parte, Mario del Fueyo, secretario general de Podemos Xixón, solicitó al delegado del Gobierno que investigue los hechos. «Entendemos que en Fomento pueden darse situaciones de tensión, e incluso de violencia, pero creemos que la actitud de este fin de semana, ante las imágenes que pudimos ver, no es adecuada».