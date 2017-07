«Les sacaron de una familia a la que le obligan a volver» Lunes, 10 julio 2017, 01:15

«El Principado te separa de tu familia, porque decide que no está en condiciones de atenderte. Pero, cuando cumples 18 años, te dejan en la calle. Así que te obligan a volver con esa familia, que no solucionó los problemas, o te quedas en la calle». Marcos Madrigal es una de las voces más expertas en el tratamiento de los extutelados. Fundador de Identidad para Ellos, sabe en carne propia lo que es «que te pongan la maleta en la puerta el día de tu cumpleaños». En su caso, contó con trabajadores sociales que le ayudaron. «Pero el problema continúa y no nos dejan ayudar», lamenta.