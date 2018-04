«Es sangrante que lleve seis meses en la cárcel sin que haya hecho nada»

«Lo ocurrido no fue un brutal agresión por un grupo de jóvenes, Germán recibió un único puñetazo, de una única persona y a consecuencia de la caída se produjo el daño sufrido tal y como constata el informe médico oficial». Ana y Javier, los padres de Jorge A. G., uno de los cuatro jóvenes que permanece en prisión provisional por el 'caso Germán', se encuentran «destrozados» por la «injusticia», que aseguran estar viviendo.

«Nuestro hijo es inocente, no participó en la agresión, no se acercó a Germán. Estaba por casualidad en la calle de Marqués de San Esteban porque venía de la Semana Negra con unos amigos, vio lo que pasó desde lejos y luego se fue para casa», aseguran sus progenitores. El joven, de 20 años, fue detenido tres meses después del ataque sufrido por Germán, que le provocó graves lesiones neurológicas. La Policía le atribuyó «una participación activa» en la agresión, un extremo que niegan tajantemente sus progenitores.

«La trifulca», dicen los padres, «duró dos segundos, de ahí que no exista ninguna grabación de teléfonos móviles. A día de hoy todos los jóvenes graban lo que ocurre en la calle, lo que pasó con Germán no lo grabaron porque duró dos segundos, con consecuencias terribles, pero dos segundos y un único puñetazo».

«Jorge es un chico normal, con una familia normal, que estudia y trabaja y que no tienen antecedentes, estaba donde no tenía que estar, en una agresión en el que él no participó y que tuvo nefastas consecuencias y generó una gran alarma social. Es sangrante que lleve seis meses en la cárcel sin haber hecho nada», opina su padre. Según su versión, «un único testigo lo situó» en el lugar en el que tuvo lugar el violento episodio. «Dijo primero que había visto que daba y recibía empujones, pero no a Germán, entendemos que no tiene que tener la misma responsabilidad el que le pegó el puñetazo que otra persona que solo estaba allí», añaden.

El juez de Instrucción número 5 de Gijón lo mantiene en prisión provisional. La abogada que representa a la familia ha solicitado en dos ocasiones la puesta en libertad hasta la celebración del juicio, a lo que se ha opuesto el ministerio fiscal al considerar que no existen los condicionantes para su salida del centro penitenciario, como el posible riesgo de fuga.

Ocho investigados

El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, con ocho jóvenes investigados, cuatro de los cuales cumplen condena preventiva. Los otros cuatro permanecen en libertad provisional a la espera de que avance la investigación judicial. La fase de instrucción se ha declarado compleja y se ha prolongado seis meses para la práctica de nuevas pruebas y periciales.

Los padres de Jorge quieren desvincular a su hijo de «cualquier actividad violenta relacionada con el fútbol o de cualquier índole». «No le gusta el fútbol y nunca fue socio de ningún equipo, tampoco practica ningún deporte relacionado con el boxeo y lo único que hace es salir a divertirse como la mayoría de los jóvenes de esta época», remarcan. Javier y Ana envían su apoyo a la familia de Germán. «Podía haber sido el hijo de cualquiera», consideran.