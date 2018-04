Sanidad fija como prioridad rejuvenecer la plantilla médica de Atención Primaria Francisco del Busto, Jesús Martínez Salvador, Miguel Rodríguez y Félix Baragaño, instantes antes de dar comienzo a las jornadas. / A. GARCÍA Del Busto defiende una mayor presencia de la Medicina de Familia en la Universidad y en las investigaciones en el recinto ferial Luis Adaro ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 20 abril 2018, 02:50

Los más de 3.000 profesionales que trabajan a diario en la Atención Primaria asturiana cuentan con la responsabilidad de ejercer como primera toma de contacto entre la ciudadanía y el sistema de salud. Una gran carga de trabajo que alivia gran parte de las tareas a la atención especializada y que, pese a ello, apenas tiene implantación en la investigación y la vida docente universitaria. Este fue uno de los asuntos que ayer se puso sobre la mesa en la inauguración del XXVI Encuentro de Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias, un congreso que ayer juntó a decenas de profesionales del sector en el recinto ferial.

A la inauguración acudió el consejero de Sanidad Francisco del Busto, que manifestó su satisfacción con el funcionamiento de la Atención Primaria en la región, aunque admitió que tiene retos por delante. «Más que falta de profesionales hay un problema de sustitución. El recambio generacional es uno de nuestros grandes retos, ya que formamos a muchos estudiantes de Medicina y, al igual que la región, hay un envejecimiento de los profesionales», expuso el consejero.

En relación a la presencia de la Medicina de Familia en los estudios universitarios, Del Busto aseguró que se está ultimando un documento destinado a potenciar la presencia de la especialidad tanto en las aulas como en la investigación. «Será a través de un departamento docente en la Facultad de Medicina y abrirá el camino a que médicos de familia enseñen a nuestros estudiantes lo que es la disciplina», aseveró Del Busto, que también fija para un futuro próximo la presencia de catedráticos de Medicina de Familia en la Universidad de Oviedo.

Esta potenciación de la Atención Primaria se entiende atendiendo a las cifras. Según explicó el consejero, anualmente se atienden más de cinco millones de consultas. «Es el eje, el centro del sistema sanitario y el más valorado por la población. En la mayoría de los casos descubren la patología y la tratan», puso de relieve el consejero.

Durante la jornada inaugural, a la que acudió una nutrida representación de los profesionales del sector de todo el Principado, también tuvo lugar una charla del médico Vicente Baos titulada 'Pseudoterapias en la práctica clínica. ¿Benefician o perjudican al paciente?'.

Etiquetado saludable

Además de la conferencia inaugural, el acto también sirvió para presentar los trabajos de investigación de los médicos y enfermeros residentes que, a lo largo de los últimos meses, han desempeñado su labor en las distintas áreas sanitarias. Uno de ellos, elaborado por Sara García y Victoria Casado, incidió en la 'Influencia del etiquetado nutricional en la elección de las opciones alimentarias más saludables'.

En el estudio, que abarcó una muestra de 388 personas, se comprobó que existe un «problema real» con el consumo de alimentos procesados y sobre la poca información a la que accede el ciudadano a la hora de llenar la cesta de la compra. «Y a menor edad, por lo que hemos comprobado, mayor porcentaje de grasas procesadas consumidas», sintetizaron las responsables del estudio. Traducido en cifras, solo el 10% de los encuestados mira la etiqueta nutricional de manera habitual. Los que no leen la etiqueta, asimismo, aducen que o bien no les parece importante (28%) o no la entienden (18%).

Carlos González y Fany Chuquilín, por su parte, realizaron un análisis d el síndrome de Burnout en los profesionales del Área VII. Esto es, el agotamiento y el cansancio que termina 'quemando' a los médicos. Según su estudio, el 21% de los facultativos mostró síntomas de este síndrome después de ser encuestados. Otros estudios abarcaron la educación sexual de los adolescentes de la cuenca del Nalón o el tratamiento del manguito rotador.

Programa de hoy

La jornada de hoy contará con cinco mesas redondas en las que se tratarán temas tan diversos como los 'Datos personales con fines de investigación' o las 'Experiencias en actividades comunitarias'. Después de la entrega de premios habrá una espicha de hermanamiento.