El sector de Sanidad de Usipa considera «inadecuado» el cartel contra Moriyón Detalle del polémico pasquín. / E. C. Traslada a sus compañeros de sindicato en el Ayuntamiento su malestar por haber utilizado para sus protestas una imagen «extemporánea» IVÁN VILLAR Gijón Sábado, 14 abril 2018, 04:13

El malestar por el reparto de pasquines con el dibujo de una doctora en minifalda durante una protesta de Usipa contra Carmen Moriyón ha llegado al seno del propio sindicato. El sector de Sanidad de esta organización ha trasladado a sus compañeros de la sección sindical del Ayuntamiento de Gijón «lo inadecuado de esa imagen» y ha emitido un comunicado en el que la califica de «extemporánea». En la misma nota recuerda que gran parte de su representación sindical «está compuesta por enfermeros de profesión» y considera que la imagen utilizada durante la protesta sindical que tuvo lugar el miércoles en el salón de plenos no es propia «para representar ésta ni ninguna otra profesión». Señala, no obstante, que la intención de los delegados sindicales no era otra que «intentan hacer ver que la alcaldesa cobra carrera profesional por ser médico y sin embargo se la niega a los empleados de su Ayuntamiento».

Lamenta por otra parte que a raíz de estos hechos el sindicato de enfermería Satse haya manifestado que «así es como ve el Usipa a las enfermeras» y acusa a esa organización de «tergiversar intencionadamente» lo ocurrido y «difamarnos atribuyéndonos una idea sexista de la profesión». Concluye destacando que el sector de Sanidad del sindicato «dedica su tiempo y esfuerzo a la defensa de los derechos de todos los profesionales sanitarios».

Película de Ozores

La ilustración utilizada para los polémicos pasquines corresponde al cartel de la película de Mariano Ozores 'Señora doctor', estrenada en 1974 y protagonizado por Lina Morgan. En ella el personaje principal aparece vestido con un uniforme médico de falda corta y con un fonendoscopio colgado del cuello, apoyada en la pared bajo un letrero que pone 'médica', texto omitido en los panfletos de Usipa. La alcaldesa, Carmen Moriyón, manifestó al finalizar la sesión plenaria del miércoles su indignación con una caricatura que calificó de «vejatoria» y aseguró que llevará el asunto a la reunión que celebrará el lunes la comisión de Igualdad, órgano en el que están representados los sindicatos, incluido el autor de estas publicaciones.

Todos los grupos de la Corporación han manifestado su apoyo a la regidora y criticado la imagen mostrada en esos panfletos. También el Consejo de Mujeres emitió un comunicado en el que lo calificó como un «libelo intolerable, sexista, vejatorio y machista, que ataca la dignidad de la alcaldesa por ser mujer». La sección sindical de Usipa en el Ayuntamiento, sin embargo, cree que su protesta en el Pleno «fue correcta y respetuosa».