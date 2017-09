Secundaria se suma a las protestas Familias de los alumnos del Evaristo Valle en la sesión informativa celebrada ayer. / PALOMA UCHA El Fernández Vallín y el Calderón se movilizan por la falta de profesores y recursos | La comunidad educativa del Evaristo Valle se manifestará mañana frente a la consejería para exigir la incorporación de cuatro docentes G. POMARADA GIJÓN. Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:55

El curso escolar comienza agitado en los centros educativos de Gijón. El lunes arrancaban las clases en Primaria y, con ellas, las primeras movilizaciones por la situación que en el colegio público Evaristo Valle vive desde hace tres años. La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro denuncia el continuo recorte de profesorado, que este año cuenta con una plantilla de dieciséis docentes a horario completo y otro más a media jornada para un total de 281 alumnos.

El AMPA celebraba ayer dos sesiones informativas -en las que participaron sesenta y ocho padres y madres- para trasladar al conjunto de familias la situación y fijar el calendario de movilizaciones. El primer acto no se hará esperar. La comunidad educativa acordó acudir mañana mismo a la Consejería de Educación, en Oviedo, para pedir directamente una reunión a Genaro Alonso. Del éxito de la expedición dependerán los siguientes actos reivindicativos, que pasarían por establecer contactos con grupos municipales y parlamentarios. Desde esta mañana, el AMPA recoge firmas a las puertas del colegio para presentar en la concentración del jueves. «Los padres están preocupados, los ratios en Pedagogía Terapéutica (PT ) no se cumplen y hay niños que no reciben la atención que deberían», expuso Paula Lozano, representante de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Al consejero tienen pensado exponerle esta «precaria» realidad y exigirle la incorporación «cuanto antes» de los tres interinos que le corresponden al colegio. El calendario oficial para la llegada de personal interino a los centros educativos de Asturias está fijada en el 25 de septiembre, una vez culmine la segunda convocatoria de plazas, efectuada con el curso ya en marcha.

La plantilla actual del Evaristo Valle es de un profesor menos que en el curso pasado, cuando el número de alumnos era inferior en siete niños. Por ello, la comunidad educativa considera que programas como los de igualdad, medioambiente o biblioteca se verán comprometidos por la falta de personal. «Los niños no tendrán salidas fuera del centro, biblioteca solo una vez por semana, las TIC menos carga lectiva y las jornadas de igualdad lo mismo. Exigimos que reciban a la dirección del centro y AMPA para trasladarles esta problemática».

En el colegio Evaristo Valle solicitan llegar a los diecisiete maestros «cuanto antes»El profesorado del IES Calderón muestra su «desaliento» por la falta de catorce docentesEn el IES Fernández Vallín trece alumnos quedaron fuera de la enseñanza en inglés

Pero la falta de profesores no solo afecta a Primaria. Los centros de Secundaria, donde hoy comienzan las clases, también sufren recortes. El IES Calderón de la Barca se concentrará mañana jueves, a las 11.25 horas, frente al instituto para expresar su «desaliento» por la falta de catorce profesores. Con ochocientos alumnos matriculados, en el centro de El Coto temen «los problemas de organización y funcionamiento que la falta de docentes plantea a la comunidad educativa».

Matrícula con restricciones

Otro de los institutos que se suma a las movilizaciones es el Fernández Vallín, en su caso por las restricciones encontradas por los alumnos al acceder al programa bilingüe. Trece estudiantes que ya cursaban sus estudios de Primaria en inglés y español en los colegios Manuel Martínez Blanco y La Escuelona, adscritos al instituto, quedaron fuera del itinerario bilingüe en una matrícula que, en teoría, no cuenta con ningún tipo de restricción. De los sesenta y tres estudiantes que presentaron solicitud de ingreso, la Consejería de Educación permitió el acceso a cincuenta, alegando según padres y profesores que «no se puede garantizar que haya suficientes docentes para toda la etapa de Secundaria». Cuando el 15 de julio se cerró la matrícula, la opción para designar a los alumnos de bilingüe fue, siempre según las familias y los docentes, la de hacer un sorteo con los sesenta y tres nombres, sin tener en cuenta el expediente. Los profesores sostuvieron que el centro cuenta con profesorado suficiente para impartir las asignaturas mínimas del programa, Biología e Inglés. Tras ser recibidos por la concejala de Educación, Montserrat López, de la que obtuvieron el compromiso de ponerse en contacto con el consejero y el director del instituto, la comunidad emprende las movilizaciones en la calle, a las 14.25 horas frente al instituto.