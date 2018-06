«Seguiremos trabajando por Gijón como en los últimos años», dice Moriyón Carmen Moriyón, ayer, durante sus declaraciones. / DANIEL MORA PP y Ciudadanos rechazan una propuesta «planteada en términos electoralistas» e instan a centrarse en resolver los problemas pendientes A. COLLADO GIJÓN. Miércoles, 6 junio 2018, 02:53

La moción de censura no seduce a todos los grupos de la oposición. El PP y Ciudadanos mostraron ayer su rechazo a una propuesta sobre la que el equipo de gobierno local prefiere no opinar. Más que parca se mostró ayer la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, a la hora de pronunciarse sobre la posible moción que le arrebataría el bastón de mando. «Seguiremos trabajando por Gijón como hemos hecho estos últimos siete años», repitió en dos ocasiones sin profundizar en la propuesta lanzada el lunes por IU.

El PP tampoco quiso entrar en detalles, pero sí precisó que mientras «algunos partidos están a lo que están, a un intento de moción de censura, nosotros estamos a intentar defender los intereses de los gijoneses». El portavoz popular, Pablo González, defendió que «lo razonable, lo coherente y lo responsable a un año de las elecciones es intentar solucionar los muchos problemas pendientes» de la ciudad, debido a la gestión de Foro. En este sentido, amplió, «el esfuerzo en positivo» es lo único que en su opinión «merece la pena» a estas alturas del mandato.

No apoyarán «aventuras»

Ciudadanos quiso destacar, en primer lugar, que su partido no ha recibido ninguna notificación de IU en relación a la posible moción. En todo caso, se oponen al plan porque «estamos en contra de las mociones formuladas exclusivamente en planteamientos ideológicos en vez de en políticas concretas, especialmente si tenemos en cuenta las grandes diferencias que han existido y existen entre los diferentes partidos de la izquierda en temas fundamentales para la ciudad». Creen que no responde a un interés real por ofrecer a los gijoneses una alternativa al gobierno de Foro e insisten en que Ciudadanos, «desde luego, no va a apoyar aventuras de futuro incierto para la ciudad y, mucho menos, cuando tan sólo queda un año de mandato».

Como el PP, considera que los esfuerzos ahora deben «concentrarse en resolver los temas pendientes de la legislatura», en referencia al PGO y al Plan de Movilidad, así como a la recuperación del equilibrio presupuestario y a «no en generar inestabilidad institucional».