Una semana de espera en La Calzada para consultas Miércoles, 11 julio 2018, 00:31

«¿Cita con su médico para este jueves. Imposible. No hay hueco hasta la próxima semana. Debería haber llamado antes» «¡Pero si estoy llamando el lunes!». El anterior es un diálogo real mantenido el lunes por una vecina de La Calzada que intentaba lograr cita con su médico de familia en el centro de salud del barrio. Y no fue la única. «Llamando el lunes, ya no te dan cita hasta el lunes siguiente», confirma otra usuaria. La demora en la atención por el acúmulo de trabajo y la falta de personal lleva produciéndose en los últimos meses hasta el punto de que la única solución que ofrece el dispositivo sanitario es «acudir a urgencias». Es decir, esperar en el propio centro a que exista un hueco.