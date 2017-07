Servicios Sociales aprueba dos de cada tres solicitudes para cobrar la renta social

Dos de cada tres solicitudes de renta social valoradas ha sido aceptada. Aunque aún no acabó el plazo (lo hará el 31 de julio) para solicitar esta paga pionera implantada por el Ayuntamiento de Gijón, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha comenzado ya la valoración de las 3.244 peticiones registradas hasta el pasado 5 de julio. Es una paga implantada con el apoyo de Foro, Xixón Sí Puede e IU, ante la que se abstuvo el PSOE y votaron en contra tanto PP como Ciudadanos, que garantiza unos ingresos mínimos de 665 euros al mes.

Por el filtro de los técnicos han pasado ya 335 de esas 3.244 peticiones. De ellas, 231 han recibido el visto bueno. Es decir, que comenzarán a cobrar el complemento que hace que si viven solos lleguen a disponer de 22 euros diarios. Si lo hacen en familias de más de cuatro miembros, superarán los mil mensuales. «Nuestro objetivo es poder pagar ya antes de que acabe el mes», reiteró la concejala de Foro y presidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Eva Illán.

No esconde ella que entre las 104 peticiones denegadas, salvo un colectivo minoritario, formado por las 17 personas que o bien no tienen suficiente antigüedad en el padrón (un año como mínimo) o en la Unidad Económica de Convivencia Independiente (6 meses), la mayoría han quedado fuera por el umbral de ingresos mensuales establecido.

